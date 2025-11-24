Тарасова назвала Туктамышеву одной из самых ярких фигуристок России
Завершившая карьеру Елизавета Туктамышева является одной из самых ярких российских фигуристок. Об этом «РБК Спорт» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
28-летняя Туктамышева заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что официально завершила спортивную карьеру.
«Лиза долго и счастливо каталась. У нее была красивая жизнь в спорте: она и выигрывала, и проигрывала. Казалось, что она закончит, но она все время продолжала. Ее жизнь получилась абсолютно полной. Однозначно, она одна из самых ярких российских фигуристок. Я была бы рада, если бы она стала тренером. Мне кажется, она стала бы хорошим наставником», — сказала Тарасова.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре 2023 года она сообщила, что решила приостановить карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей, но потом поднялась на второе место после решения CAS по делу Камилы Валиевой.
