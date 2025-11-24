 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Эвертон 1 1,88 x 3,75 2 4,3 Футбол Фонбет Кубок России. Путь Регионов. 1-й этап Торпедо Балтика 1 6,3 x 3,9 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Наполи Карабах 1 1,3 x 5,6 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Ювентус 1 3,2 x 3,85 2 2,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Манчестер Сити Байер 1 1,23 x 6,4 2 12,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Барселона 1 2,3 x 3,95 2 2,75 Футбол Фонбет Кубок России. Путь РПЛ Локомотив Спартак 1 2,3 x 3,6 2 2,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Копенгаген Кайрат Алматы 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап ПСЖ Тоттенхэм 1 1,4 x 4,8 2 7,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Атлетико Интер Милан 1 2,25 x 3,5 2 3,1 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Арсенал Бавария 1 2,18 x 3,6 2 3,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,4 x 59 2 3,05
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Тарасова назвала Туктамышеву одной из самых ярких фигуристок России

Тарасова: Туктамышева — одна из самых ярких российских фигуристок
Татьяна Тарасова отметила, что в будущем хотела бы видеть Елизавету Туктамышеву в качестве тренера
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Завершившая карьеру Елизавета Туктамышева является одной из самых ярких российских фигуристок. Об этом «РБК Спорт» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

28-летняя Туктамышева заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что официально завершила спортивную карьеру.

«Лиза долго и счастливо каталась. У нее была красивая жизнь в спорте: она и выигрывала, и проигрывала. Казалось, что она закончит, но она все время продолжала. Ее жизнь получилась абсолютно полной. Однозначно, она одна из самых ярких российских фигуристок. Я была бы рада, если бы она стала тренером. Мне кажется, она стала бы хорошим наставником», — сказала Тарасова.

Елизавета Туктамышева завершила карьеру
Спорт
Елизавета Туктамышева

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре 2023 года она сообщила, что решила приостановить карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей, но потом поднялась на второе место после решения CAS по делу Камилы Валиевой.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Персоны
Альвина Цаканян
фигурное катание Елизавета Туктамышева Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова фото
Татьяна Тарасова
тренер по фигурному катанию
13 февраля 1947 года
Материалы по теме
Елизавета Туктамышева завершила карьеру
Спорт
Роднина назвала Туктамышеву уникумом женского фигурного катания
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 17:28
Ушаков рассказал, какой план приемлем для России — США или ЕС Политика, 17:36
Подростка обвинили в теракте за поджог на железной дороги в Подмосковье Политика, 17:35
Индийским ретейлерам пригрозили штрафами за продажу iPhone в Россию Технологии и медиа, 17:35
В Киеве заявили, что прежнего мирного плана больше не существует Политика, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Туктамышева заявила, что ее больше полугода преследует незнакомец Спорт, 17:26
Собянин сообщил о десятом сбитом на пути к Москве беспилотнике Политика, 17:25
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Суд признал незаконным согласование перепланировки жилищной инспекцией Общество, 17:21
Какие запчасти и на сколько подорожали в России. Таблицы и цены Авто, 17:17
Адольф Гитлер из Намибии в пятый раз пошел на выборы Политика, 17:16
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Как Израиль ликвидировал руководство «Хезболлы». Инфографика Политика, 17:14
Средний москвич тратит на видеоигры ₽25 тыс. в год. Кому достаются деньгиПодписка на РБК, 17:14
В Сан-Франциско грабитель под видом курьера украл криптовалюту на $11 млн Крипто, 17:07