Тарасова назвала Туктамышеву одной из самых ярких фигуристок России

Татьяна Тарасова отметила, что в будущем хотела бы видеть Елизавету Туктамышеву в качестве тренера

Елизавета Туктамышева (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Завершившая карьеру Елизавета Туктамышева является одной из самых ярких российских фигуристок. Об этом «РБК Спорт» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

28-летняя Туктамышева заявила в интервью YouTube-каналу Виктора Кравченко, что официально завершила спортивную карьеру.

«Лиза долго и счастливо каталась. У нее была красивая жизнь в спорте: она и выигрывала, и проигрывала. Казалось, что она закончит, но она все время продолжала. Ее жизнь получилась абсолютно полной. Однозначно, она одна из самых ярких российских фигуристок. Я была бы рада, если бы она стала тренером. Мне кажется, она стала бы хорошим наставником», — сказала Тарасова.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер ЧМ-2021. В октябре 2023 года она сообщила, что решила приостановить карьеру, «чтобы заниматься собой». На последнем чемпионате России в декабре 2022 года она стала третьей, но потом поднялась на второе место после решения CAS по делу Камилы Валиевой.