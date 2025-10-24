Правительство Свердловской области объявило о продаже 50% акций «Урала»
Правительство Свердловской области приняло постановление о продаже 50% акций екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом сообщается в постановлении, которое опубликовано на официальном портале правовой информации Свердловской области.
Учредителем «Урала» выступает Свердловская область через министерство по управлению госимуществом. Уставный капитал АО «Футбольный клуб «Урал» составляет 24,1 млн руб.
Согласно постановлению, планируется осуществить продажу половины акций акционерного общества клуба. Всего планируется продать 12 050 акций. Номинальная стоимость одной акции — 1 тыс. руб.
В прошлом сезоне «Урал» уступил «Ахмату» в стыковых матчах за право выступить в РПЛ. Екатеринбургский клуб в нынешнем сезоне идет третьим в Первой лиге, набрав в 14 турах 27 очков. 16 октября «Урал» вылетел из Фонбет — Кубка России, проиграв на выезде воронежскому «Факелу» (0:1). Следующий матч в Первой лиге команда проведет в гостях 24 октября с «Арсеналом» (Тула).
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов