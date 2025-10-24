Правительство Свердловской области объявило о продаже 50% акций «Урала»

Согласно постановлению, всего планируется продать 12 050 акций футбольного «Урала». Номинальная стоимость одной акции — 1 тыс. руб.

Правительство Свердловской области приняло постановление о продаже 50% акций екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Об этом сообщается в постановлении, которое опубликовано на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Учредителем «Урала» выступает Свердловская область через министерство по управлению госимуществом. Уставный капитал АО «Футбольный клуб «Урал» составляет 24,1 млн руб.

Согласно постановлению, планируется осуществить продажу половины акций акционерного общества клуба. Всего планируется продать 12 050 акций. Номинальная стоимость одной акции — 1 тыс. руб.

В прошлом сезоне «Урал» уступил «Ахмату» в стыковых матчах за право выступить в РПЛ. Екатеринбургский клуб в нынешнем сезоне идет третьим в Первой лиге, набрав в 14 турах 27 очков. 16 октября «Урал» вылетел из Фонбет — Кубка России, проиграв на выезде воронежскому «Факелу» (0:1). Следующий матч в Первой лиге команда проведет в гостях 24 октября с «Арсеналом» (Тула).