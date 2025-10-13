 Перейти к основному контенту
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт
0

Капитан «Урала» покинул расположение команды из-за смерти отца

Капитан «Урала» Бегич покинул расположение команды из-за смерти отца
У хорватского защитника Сильвие Бегича умер отец, он покинул расположение «Урала» и отправился на родину
Сильвие Бегич (справа)
Сильвие Бегич (справа) (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

У хорватского защитника «Урала» Сильвие Бегича умер отец, игрока покинул расположение команды и срочно отправился на родину, сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Бегич играет в России с 2017 года, у него есть российское гражданство.

Футболист ранее играл за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов» (в аренде), с 2022-го является футболистом «Урала».

Екатеринбургский клуб идет четвертым в Первой лиге, набрав в 13 турах 24 очка. Следующий матч в турнире команда проведет 20 октября с «Чайкой» (Песчанокопское).

В прошлом сезоне «Урал» уступил «Ахмату» в стыковых матчах за право выступить в РПЛ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

