Капитан «Урала» покинул расположение команды из-за смерти отца

У хорватского защитника Сильвие Бегича умер отец, он покинул расположение «Урала» и отправился на родину

Сильвие Бегич (справа) (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

У хорватского защитника «Урала» Сильвие Бегича умер отец, игрока покинул расположение команды и срочно отправился на родину, сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Бегич играет в России с 2017 года, у него есть российское гражданство.

Футболист ранее играл за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов» (в аренде), с 2022-го является футболистом «Урала».

Екатеринбургский клуб идет четвертым в Первой лиге, набрав в 13 турах 24 очка. Следующий матч в турнире команда проведет 20 октября с «Чайкой» (Песчанокопское).

В прошлом сезоне «Урал» уступил «Ахмату» в стыковых матчах за право выступить в РПЛ.