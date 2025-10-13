Капитан «Урала» покинул расположение команды из-за смерти отца
У хорватского защитника «Урала» Сильвие Бегича умер отец, игрока покинул расположение команды и срочно отправился на родину, сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.
Бегич играет в России с 2017 года, у него есть российское гражданство.
Футболист ранее играл за «Оренбург», «Рубин» и «Крылья Советов» (в аренде), с 2022-го является футболистом «Урала».
Екатеринбургский клуб идет четвертым в Первой лиге, набрав в 13 турах 24 очка. Следующий матч в турнире команда проведет 20 октября с «Чайкой» (Песчанокопское).
В прошлом сезоне «Урал» уступил «Ахмату» в стыковых матчах за право выступить в РПЛ.
