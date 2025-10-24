 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 100 x 5,6 2 1,15 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 42 x 24 2 1,03 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 1,05 x 12,5 2 80 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,35 x 5,5 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,8 x 3,4 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,42 x 4,5 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 1,95 x 3,9 2 3,5 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,05 x 3,15 2 2,45 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,55 x 4,3 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 1,97 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Макгрегор сообщил о своем спасении и исцелении

Макгрегор: я начал духовное путешествие и теперь я спасен
Ирландец провел свой последний бой летом 2021 года против американца Дастина Порье. Макгрегор рассказал, что после поединка «начал духовное путешествие, и теперь спасен»
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор (Фото: Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, отвечая на вопрос о возможном возвращении в октагон, заявил, что теперь он спасен и исцелен. Об этом ирландский боец сообщил на пресс-конференции перед турниром BKFC 83 в Италии.

«Я нахожусь здесь не случайно. Есть высшая сила, которая определяет мой путь и путь каждого из нас. Я живу по слову Божьему. Со времени последнего турнира я начал духовное путешествие и теперь я спасен. Я спасен и исцелен. Благодаря этому мир ждет нечто особенное. Огонь соперничества, который когда-то был в моем сердце, снова пылает. Так что я очень вдохновлен и взволнован», — сказал Макгрегор.

Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Спорт
Конор Макгрегор

Макгрегору 37 лет, свой последний бой он провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Ирландец ранее много раз говорил, что планирует вернуться в октагон, но этого до сих пор не произошло.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боев UFC на территории Белого дома в 2026 году. Мероприятие приурочено к 250-летию принятия Декларации независимости США. По словам главы UFC Дэйны Уайта, поединок состоится 4 июля 2026 года. Макгрегор позднее заявил, что подписал контракт на бой с американцем Майклом Чендлером на турнире промоушена в Белом доме.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
смешанные единоборства (ММА) UFC Конор Макгрегор
Материалы по теме
Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Спорт
Макгрегор объявил о своем выступлении на турнире UFC в Белом доме
Спорт
Конор Макгрегор отказался от участия в выборах президента Ирландии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 16:55
Правительство Свердловской области объявило о продаже 50% акций «Урала» Спорт, 16:50
Названы лауреаты премии РБК Fashion Prize 2025 Стиль, 16:42
В ЦБ допустили укрепление рубля в случае завершения конфликта на Украине Инвестиции, 16:42
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Следователи завели дело против экс-мэра Ростова-на-Дону из-за 47 млн руб. Политика, 16:40
Макгрегор сообщил о своем спасении и исцелении Спорт, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Набиуллина раскрыла, между какими вариантами ключевой ставки выбирал ЦБ Экономика, 16:37
Набиуллина отказалась говорить о задержании главы АСВ Политика, 16:34
В Венгрии допустили, что саммит Трампа и Путина состоится Политика, 16:30
Криптоставки Polymarket на помилование от Трампа собрали более $6 млн Крипто, 16:27
В офисы «дочек» ЛСР в Петербурге пришли с обысками Общество, 16:22
Гении-прокрастинаторы: как добиться результата от творческих сотрудников Образование, 16:19