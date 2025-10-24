Макгрегор сообщил о своем спасении и исцелении

Макгрегор: я начал духовное путешествие и теперь я спасен

Ирландец провел свой последний бой летом 2021 года против американца Дастина Порье. Макгрегор рассказал, что после поединка «начал духовное путешествие, и теперь спасен»

Конор Макгрегор (Фото: Global Look Press)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, отвечая на вопрос о возможном возвращении в октагон, заявил, что теперь он спасен и исцелен. Об этом ирландский боец сообщил на пресс-конференции перед турниром BKFC 83 в Италии.

«Я нахожусь здесь не случайно. Есть высшая сила, которая определяет мой путь и путь каждого из нас. Я живу по слову Божьему. Со времени последнего турнира я начал духовное путешествие и теперь я спасен. Я спасен и исцелен. Благодаря этому мир ждет нечто особенное. Огонь соперничества, который когда-то был в моем сердце, снова пылает. Так что я очень вдохновлен и взволнован», — сказал Макгрегор.

Макгрегору 37 лет, свой последний бой он провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Ирландец ранее много раз говорил, что планирует вернуться в октагон, но этого до сих пор не произошло.

В активе Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

В начале июля президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боев UFC на территории Белого дома в 2026 году. Мероприятие приурочено к 250-летию принятия Декларации независимости США. По словам главы UFC Дэйны Уайта, поединок состоится 4 июля 2026 года. Макгрегор позднее заявил, что подписал контракт на бой с американцем Майклом Чендлером на турнире промоушена в Белом доме.