Спорт⁠,
0

Защитника клуба КХЛ дисквалифицировали на пять матчей за толчок арбитра

Защитник «Трактора» Дронов дисквалифицирован на пять матчей за толчок арбитра
Григорий Дронов на 35-й минуте матча с «Автомобилистом» был удален до конца встречи за физический контакт с линейным арбитром
Григорий Дронов
Григорий Дронов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицирован на пять матчей за намеренное применение физической силы в отношении судьи в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщается на сайте лиги.

«Трактор» 23 октября в гостях проиграл «Автомобилисту» (3:5). На 35-й минуте Дронов был удален до конца матча за физический контакт с линейным арбитром.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п. 1.27 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренное применение физической силы в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.

Экс-капитан клуба КХЛ сыграет первый матч после дисквалификации за допинг
Спорт
Анатолий Голышев

27-летний Дронов в нынешнем сезоне провел 19 матчей, в которых набрал 13 очков, забросив пять шайб и сделав восемь передач.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, набрал 20 очков в 19 матчах и пятое место в Восточной конференции.

Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК Автомобилист
