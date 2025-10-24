Российская гимнастка Мельникова завоевала второе золото на ЧМ-2025

Мельникова — единственная обладательница медалей чемпионата мира в Джакарте среди россиян

Ангелина Мельникова (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Российская гимнастка Ангелина Мельникова победила в опорном прыжке на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия).

Россиянка набрала 14,466 балла. Второй стала канадка Лия Моника Фонтейн (14,033 балла), третьей — американка Джосселин Роберсон (13,983). Россиянка Анна Калмыкова (13,199) заняла шестое место.

Мельникова — единственная обладательница медалей чемпионата мира в Джакарте среди россиян. В четверг, 23 октября, она завоевала золото в личном многоборье.

Кроме того, 25-летняя россиянка — трехкратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, четырехкратная чемпионка Европы (2016, 2017, 2018, 2021).

Первое золото ЧМ завоевала в 2021 году в личном многоборье. После не выступала на ЧМ из-за отстранения российских гимнастов.



Для российских гимнастов это первый чемпионат мира после отстранения в 2022 году. Они выступают в нейтральном статусе.