Футболист сборной России покинул французский клуб

У полузащитника Далера Кузяева закончился контракт с «Гавром»

Далер Кузяев (Фото: hac-foot.com)

Полузащитник сборной России Далер Кузяев покинул «Гавр» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на сайте французского клуба.

32-летний Кузяев, который выступал в «Гавре» с 2023 года, в прошедшем сезоне провел за французский клуб 13 матчей и забил один гол.

Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». В сборной России у футболиста 51 матч и три гола.

«Гавр» в прошедшем сезоне занял 15-е место в чемпионате Франции, команда спаслась от вылета в последнем туре.