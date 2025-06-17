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Спорт ,  
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Футболист сборной России покинул французский клуб

Футболист сборной России Кузяев покинул французский «Гавр»
У полузащитника Далера Кузяева закончился контракт с «Гавром»
Далер Кузяев
Далер Кузяев (Фото: hac-foot.com)

Полузащитник сборной России Далер Кузяев покинул «Гавр» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на сайте французского клуба.

32-летний Кузяев, который выступал в «Гавре» с 2023 года, в прошедшем сезоне провел за французский клуб 13 матчей и забил один гол.

Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». В сборной России у футболиста 51 матч и три гола.

«Гавр» в прошедшем сезоне занял 15-е место в чемпионате Франции, команда спаслась от вылета в последнем туре.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Гавр Далер Кузяев
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