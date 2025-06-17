Футболист сборной России покинул французский клуб
Полузащитник сборной России Далер Кузяев покинул «Гавр» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на сайте французского клуба.
32-летний Кузяев, который выступал в «Гавре» с 2023 года, в прошедшем сезоне провел за французский клуб 13 матчей и забил один гол.
Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». В сборной России у футболиста 51 матч и три гола.
«Гавр» в прошедшем сезоне занял 15-е место в чемпионате Франции, команда спаслась от вылета в последнем туре.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»
Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб
Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине
Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях
Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года
Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов