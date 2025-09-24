Россиянка проиграла 112-й ракетке мира на крупном турнире в Пекине

Захарова проиграла 112-й ракетке мира Чжан Шуай на «тысячнике» в Пекине

Анастасия Захарова (Фото: Han Myung-Gu / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Пекине.

В первом матче 23-летняя Захарова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, уступила 36-летней китаянке Чжан Шуай, 112-й ракетке мира, со счетом 6:3, 1:6, 4:6.

Следующей соперницей китаянки будет соотечественница Ван Синьюй.

Захарова занимает 87-е место в рейтинге WTA.

Чжан Шуай, бывшая 22-я ракетка мира, в прошлом году на турнире в Пекине прервала рекордную 24-матчевую серию поражений и в итоге дошла до 1/4 финала.

Турнир в Пекине завершится 5 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $8,96 млн.