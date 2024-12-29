Играл на Евро, сел за наркотики, умер на фронте. Каким был Алексей Бугаев

Алексей Бугаев погиб в зоне спецоперации, куда отправился, получив 9,5 лет строгого режима за наркотики. Чем примечательна карьера бывшего игрока сборной и как сложилась его жизнь после ухода из спорта — в материале «РБК Спорт»

Алексей Бугаев, 2004 год (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в возрасте 43 лет в зоне военной операции в воскресенье, 29 декабря, сообщил Sport24 его отец Иван Бугаев.

О планах бывшего футболиста поехать на фронт в сентябре сообщил его адвокат Константин Жеребцов — сразу после того, как Бугаев был осужден в Краснодаре на девять лет и шесть месяцев по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК).

В октябре 2023 года Бугаева задержали с метилэфедроном общим весом почти 500 г. Из приговора суда следует, что эти наркотики он приобрел с целью дальнейшего незаконного сбыта. В своих показаниях 43-летний экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить тех, кто предложил ему этим заниматься. Однако после того, как показания были оглашены в судебном заседании, Бугаев полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Утопил талант в алкоголе». Как развивалась карьера Бугаева

Бугаев — воспитанник московского «Торпедо» (ФШМ). Однако впервые заявил о себе в «Томи», куда был приглашен главным тренером Валерием Петраковым, работавшим с ним в дубле «Торпедо». В «Томи» провел сезон-2002, став лучшим защитником команды.

После вернулся в «Торпедо», став основным игроком команды. В результате был вызван в сборную России на Евро-2004, где провел две игры (против Португалии и Греции).

По окончании удачного сезона-2004 (по итогам попал в список 33 лучших игроков страны) перешел в «Локомотив». Уже в то время он испытывал проблемы с алкоголем и дисциплиной — временами «пропадал на неделю, и его было не найти», по словам основного вратаря «Торпедо» тех лет Дмитрия Бородина.

«В 2004 году руководство «Торпедо» пришло к ведущим игрокам и спросило: «Есть предложение по Бугаеву из «Локомотива». Что делать?» Чуть ли не хором ответили: «Продавайте, пока не поздно». Человек мог подвести в любой момент», — цитирует экс-голкипера «Торпедо» «Спорт-Экспресс».

Бородин вспомнил, как в 2004 году шедшее на первом месте «Торпедо» проиграло два важных матча из-за «пропавшего» Бугаева.

«В том году мы шли на первом месте. После Евро-2004, где он, кстати, играл, у нас было две важные игры на выезде — Ярославль («Шинник») и Казань («Рубин»). По-моему, август — как раз пивной фестиваль в «Лужниках», а у нас этот выезд. Вечером нас собирают на карантин, завтра уезжать, а Леши нет. Приходит смс доктору: «Езжайте без меня». Уехали — 1:3 и 0:1, сгорели, стали скатываться вниз», — отметил экс-вратарь.

«У нас была отличная связка центральных защитников Степанов — Бугаев, мы с ней за первый круг восемь голов пропустили. Пришлось эту связку разбить, вот и получили», — добавил он.

По словам Бородина, после этого случая игроки клуба выступили против присутствия Бугаева в команде.

«Его не могли найти по несколько дней. Я нигде не сталкивался с таким отношением к футболу и к жизни, для меня это было настоящим откровением. Его не смущал его статус в «Торпедо», в сборной. Конечно, авторитетные игроки пытались с ним разговаривать, но это не помогало», — рассказал экс-полузащитник «Торпедо» Константин Коноплев.

В 2005-м Бугаев завоевал в составе «Локомотива» свой первый трофей — Суперкубок России. В том же году стал бронзовым призером. Но в составе «Локомотива» закрепиться не смог. В результате вновь по приглашению Петракова вернулся в «Томь». В 2006 году «Томь» показала лучший результат в истории чемпионатов России (восьмое место), а Бугаев вновь стал ведущим игроком клуба РПЛ.

Но еще до этого завершилась карьера Бугаева в национальной команде. В марте 2005-го, за три дня до матча с командой Лихтенштейна, он покинул сборную «по семейным обстоятельствам». Подробности произошедшего неизвестны, но после этого игрок больше не вызывался тренерами национальной команды.

Петраков подчеркнул, что именно после возвращения в «Томь» Бугаев «стал неуправляемым».

«На поле умел все: скорость, пас, удар, выбор позиции, координация, прыгучесть. Если бы соблюдал режим, вырос бы в шикарного защитника, — цитирует тренера «Спорт-Экспресс». — Обидно, что в алкоголе талант утопил. Чего мы только не делали — кодировали, «зашивали»... Три-четыре месяца держится — и по новой».

По словам Петракова, Бугаеву долгое время удавалось оставаться востребованным в футболе из-за «феноменального здоровья». Экс-тренер «Томи» вспомнил, как в 2006 году тот уверенно отыграл матч чемпионата России с «Москвой» после запоя.

«Как сейчас помню: 2006-й, обыгрываем в Томске «Локомотив» — 3:1. До матча с «Москвой» дней десять. Бугаев в раздевалке просит: «Можно с «Локомотивом» на чартере улечу? По семье соскучился». — «Леша, конечно. Два выходных заслужил». И пропадает. Телефон отключен. Звоню отцу, с которым контакт налажен: «Где сын?» — «В запое». — Говорю: «Бери его в охапку и присылай».

«Игра в воскресенье, Бугаев прилетает в четверг вечером — никакой. На базе сразу под капельницу, чистят кровь, — рассказал Петраков. — Победили, 1:0. Бугаев отыграл как бог! Я глазам не верил: без тренировок, после подачи, на капельнице».

В 2008 году на сборе «Томи» в Австрии Бугаев устроил дебош, после чего с ним расторгли контракт. К тому моменту командой руководил Мирослав Ромащенко.

«На австрийском сборе время от времени ездили в Вену. До города было больше 100 км, кто не хотел ехать, могли оставаться в гостинице. Однажды вернулись — и то, что увидели, стало действительно последней каплей. Бугаев не был в безобразном состоянии, но к завтрашнему занятию он был не готов. Главное, это видела вся команда», — рассказал Ромащенко.

«Как футболист Бугаев для «Томи» хорош, это без вопросов. Жалко было расставаться. Но Бугаев не сдержал слово, данное лично мне. Продолжать с ним работать значило топтаться на месте», — подчеркнул тренер.

Спустя полгода Бугаев перешел в «Химки», где за год ни разу не вышел на поле. Летом 2009-го попытался перезагрузить карьеру в «Краснодаре». Станислав Лысенко, на тот момент руководитель селекционной службы «Краснодара», сообщил, что Бугаев после прихода в команду завязал с алкоголем.

«Нужен был сильный центральный защитник. Собирали информацию, много о нем знали, считали, что это человек, который сам себя губит, — цитирует Лысенко Sports.ru. — Общались с ним, играли на его самолюбии — сработало, он действительно завязал с выпивкой. На тот момент Бугаев нам в какой-то степени помог. Потом, правда, сам себя и похоронил, не вытащили мы его. Очень жаль».

По словам Лысенко, Бугаев сорвался в один из перерывов в 2010 году. «Он уехал в Москву и потерялся там, дозвониться ему мы уже не смогли. С тех пор ничего о нем не слышал», — рассказал он в 2013-м.

В результате в 2010 году в возрасте 29 лет Бугаев завершил карьеру футболиста.

Чем Бугаев занимался после завершения карьеры

В качестве причины завершения карьеры сам игрок назвал семейные обстоятельства. «Мне хватит. Режим тут ни при чем. Режим… Напьемся — и лежим. Это все бред. Просто я хотел быть с семьей, вот и все. Вот, допустим, я в Томске, а семья в Москве», — рассказал он в интервью «Советскому спорту» летом 2015 года.

На тот момент Бугаев, по его словам, занимался грузоперевозками и макулатурой. «Конечно [жизнью доволен]! Никому и никогда не был обязан. Жил своей жизнью. Сейчас решаю свои вопросы теми же коробками», — добавил он.

Однако уже спустя несколько месяцев Бугаев сообщил Петракову, что работает в строительной фирме. «Звонил осенью [2015-го]. «Юрьич, я в строительной фирме. Если что-нибудь понадобится, обращайтесь». По голосу чувствую, бухой. Не факт, что утром вспомнил о разговоре», — рассказал тот в апреле 2016 года.