ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев гол забил Рифат Жемалетдинов (15-я минута). У гостей отличился Егор Тесленко (55).
ЦСКА набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 11 очками расположился на восьмой строчке.
В следующем туре ЦСКА 28 сентября примет грозненский «Ахмат», «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с воронежским «Факелом».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов