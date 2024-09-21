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ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в девятом туре РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол армейца Рифата Жемалетдинова казанцы ответили точным ударом Егора Тесленко
Игроки ЦСКА
Игроки ЦСКА (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Рифат Жемалетдинов (15-я минута). У гостей отличился Егор Тесленко (55).

ЦСКА набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 11 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре ЦСКА 28 сентября примет грозненский «Ахмат», «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с воронежским «Факелом».

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Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Рубин Казань
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