ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в девятом туре РПЛ

ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол армейца Рифата Жемалетдинова казанцы ответили точным ударом Егора Тесленко

Игроки ЦСКА (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Рифат Жемалетдинов (15-я минута). У гостей отличился Егор Тесленко (55).

ЦСКА набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 11 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре ЦСКА 28 сентября примет грозненский «Ахмат», «Рубин» днем ранее в гостях сыграет с воронежским «Факелом».