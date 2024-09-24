«Сан-Сиро» лишили права принять финал Лиги чемпионов 2027 года
Миланский стадион «Сан-Сиро» лишился права принять финал Лиги чемпионов в 2027 году. Об этом сообщается в аккаунте УЕФА в соцсети Х.
«Поскольку муниципалитет Милана не может гарантировать, что «Сан-Сиро» и его окрестности не будут затронуты реконструкцией, сегодня было принято решение возобновить процесс подачи заявок на проведение финала ЛЧ-2027. Ожидается, что решение о новом хозяине будет принято в мае/июне 2025 года», — говорится в сообщении.
Это решение было принято на исполкоме УЕФА, который проходит 24 сентября.
В Милане до сих пор не приняли четкого решения по поводу реконструкции «Сан-Сиро». Сносить его пока передумали.
«Сан-Сиро» открыли в 1926 году в одноименном районе Милана. Первоначально на стадионе играл только «Милан», с 1947 года домашние матчи на арене проводит и другой клуб города — «Интер».
В 2025 году решающий матч Лиги чемпионов примет Мюнхен, в 2026-м — Будапешт.
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