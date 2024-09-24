МИД раскритиковал Запад из-за отказа ФИФА отстранить сборные Израиля
Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивлена позицией ФИФА, которая не собирается отстранять сборные Израиля от международных соревнований из-за операции в секторе Газа. Об этом она заявила «Матч ТВ».
«Это подтверждение того, что стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации», — сказала Захарова.
Ранее портал one.co.il сообщил, что УЕФА не будет отстранять сборные и клубы Израиля от международных соревнований, о чем просила Палестинская футбольная ассоциация в марте этого года. Отмечается, что сформулированное решение об отказе будет окончательно утверждено на конференции ФИФА в начале октября.
ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее неоднократно заявлял о планах сохранить отстранение россиян до конца военной операции на Украине.
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