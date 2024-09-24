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МИД раскритиковал Запад из-за отказа ФИФА отстранить сборные Израиля

По словам официального представителя МИДа, такая позиция ФИФА говорит о том, что Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивлена позицией ФИФА, которая не собирается отстранять сборные Израиля от международных соревнований из-за операции в секторе Газа. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Это подтверждение того, что стандартов больше нет. Кроме одного: Запад считает, что обладает монопольным правом стандартизации», — сказала Захарова.

Ранее портал one.co.il сообщил, что УЕФА не будет отстранять сборные и клубы Израиля от международных соревнований, о чем просила Палестинская футбольная ассоциация в марте этого года. Отмечается, что сформулированное решение об отказе будет окончательно утверждено на конференции ФИФА в начале октября.

One узнал об отказе ФИФА отстранять Израиль от международных соревнований
Спорт
Фото:Harold Cunningham / Getty Images

ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Глава УЕФА Александер Чеферин ранее неоднократно заявлял о планах сохранить отстранение россиян до конца военной операции на Украине.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Мария Захарова ФИФА Израиль Палестина
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