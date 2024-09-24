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Кроос высмеял УЕФА после признания ошибки с пенальти в 1/4 финала Евро

Бывший полузащитник сборной Германии отметил, что УЕФА потребовалось три месяца для признания ошибки за неназначенный пенальти в ворота Испании, хотя все было очевидно сразу
Тони Кроос
Тони Кроос (Фото: Pau Barrena / Getty Images)

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос в интервью порталу 90min высмеял позицию УЕФА по поводу игры рукой испанского защитника Марка Кукурельи в четвертьфинальном матче Евро-2024.

Накануне стало известно, что судейский комитет УЕФА признал, что в ворота сборной Испании должны были назначить пенальти за игру рукой.

«Им потребовалось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой, всем остальным для этого понадобилось лишь несколько секунд. Это меня очень успокаивает. Могу ли я теперь называть себя чемпионом Европы в ретроспективе? Не думаю», — со смехом сказал Кроос.

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Немцы 5 июля проиграли испанцам в дополнительное время со счетом 1:2. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. А в овертайме мяч после дальнего удара Джамала Мусиалы попал в руку Кукурелье, который в тот момент находился в собственной штрафной площади. Главный арбитр встречи Энтони Тейлор не поставил пенальти, судья VAR также вмешиваться не стал.

Сборная Испании в итоге выиграла Евро-2024.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Тони Кроос УЕФА сборная Германии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024
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