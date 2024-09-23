Хоккеиста клуба-аутсайдера признали лучшим форвардом недели в КХЛ

Лучшими в своих амплуа на прошлой неделе в КХЛ стали форвард «Сочи» Тимур Хафизов, защитник «Сибири» Тревор Мерфи, голкипер «Адмирала» Василий Демченко и 18-летний нападающий СКА Иван Демидов

Фото: Официальный сайт ХК «‎Сочи»

Записавший на свой счет четыре гола и передачу в трех матчах Тимур Хафизов из «Сочи» стал лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Хафизов сделал по дублю в двух проигранных матчах со СКА (4:7) и «Ак Барсом» (2:5) и впервые был признан лучшим игроком своего амплуа. «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции.

18-летний форвард петербургского СКА Иван Демидов, который забросил две шайбы и сделал две передачи в двух матчах, стал лучшим новичком недели.

Лучшим среди вратарей стал Василий Демченко из владивостокского «Адмирала», выигравший все три матча и отразивший 95,12% бросков, а лучшим защитником — Тревор Мёрфи, у которого два гола и три передачи в трех встречах за новосибирскую «Сибирь».