Хоккеиста клуба-аутсайдера признали лучшим форвардом недели в КХЛ
Записавший на свой счет четыре гола и передачу в трех матчах Тимур Хафизов из «Сочи» стал лучшим нападающим прошедшей недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Хафизов сделал по дублю в двух проигранных матчах со СКА (4:7) и «Ак Барсом» (2:5) и впервые был признан лучшим игроком своего амплуа. «Сочи» занимает последнее место в Западной конференции.
18-летний форвард петербургского СКА Иван Демидов, который забросил две шайбы и сделал две передачи в двух матчах, стал лучшим новичком недели.
Лучшим среди вратарей стал Василий Демченко из владивостокского «Адмирала», выигравший все три матча и отразивший 95,12% бросков, а лучшим защитником — Тревор Мёрфи, у которого два гола и три передачи в трех встречах за новосибирскую «Сибирь».
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