Как российские футболисты сыграли за иностранные клубы

В прошедшие выходные три российских футболиста отметились голами в матчах зарубежных чемпионатов. Как российские легионеры выступили на прошедшей неделе — в материале «РБК Спорт»

Вратарь ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Неоднозначная игра Сафонова

Российский вратарь Матвей Сафонов на прошлой неделе дебютировал в ПСЖ. Он получил место в основе из-за травмы итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Впервые россиянин вышел на поле в футболке ПСЖ в домашнем матче Лиги чемпионов против испанской «Жироны» (1:0).

Мяч редко доходил до россиянина. Гости за 90 минут нанесли всего три удара, из которых один пришелся в створ. По этой причине он получил не самые высокие оценки от экспертов, несмотря на то, что сыграл на ноль.

Позднее на неделе Сафонов дебютировал в чемпионате Франции — в гостевом матче с «Реймсом» (1:1). Он пропустил на девятой минуте. Россиянин мог спасти команду, хотя удар наносился с близкого расстояния. По этой причине самая популярная французская газета L’Équipe включила Сафонова в число худших игроков команды.

Однако тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов позитивно оценил игру Сафонова.

«Думаю, двух мнений по поводу пропущенного мяча быть не должно. Матвея расстреливали в упор с близкого расстояния, и он сделал все возможное, чтобы спасти команду, — цитирует тренера «Спорт-Экспресс». — На начальном этапе, чтобы не потерять место в основном составе, важнее, чтобы не было грубых ошибок».

«Был хороший момент, когда он уверенно сыграл при фланговой верховой передаче в штрафной, — добавил он. — Играл, когда необходимо, высоко. Матвей всегда хорошо страховал защитников. В этом компоненте он силен! Пока все развивается по хорошему сценарию», — сказал тренер вратарей сборной России.

Головин набирает форму

В середине недели российский полузащитник Александр Головин поучаствовал в домашней победе над «Барселоной» в первом матче Лиги чемпионов (2:1). Он вышел на поле на 46-й минуте, а на 76-й Джордж Иленикена с передачи Ванедсона забил победный гол. Россиянин вошел в топ-6 лучших игроков матча.

Головин пропустил старт сезона из-за травмы и для него этот матч стал вторым.

В воскресенье, 22 сентября, Головин впервые провел полноценный матч. Случилось это в победной игре с «Гавром» (3:1), за который отличился соотечественник Далер Кузяев.

Головин вновь не отметился результативными действиями, но вошел в топ-3 лучших игроков встречи. Кузяев же стал одним из лучших в своей команде.

Курьезный гол Чалова и очередной успех Миранчука

Голом отметился и Федор Чалов. Воспитанник ЦСКА впервые поразил ворота в составе ПАОКа, причем, гол оказался курьезным.

Он вышел на поле на 67-й минуте гостевого матча чемпионата Греции с «Волосом» (4:1). На 89-й минуте голкипер «Волоса» Даниэль Ковач в попытке выбить мяч угодил в ногу Чалова, от которой мяч срикошетил в ворота.

Антон Миранчук дебютировал за швейцарский «Сьон». 28-летний россиянин вышел в стартовом составе матче седьмого тура чемпионата страны с «Лугано» (0:0) и был заменен на 60-й минуте

Россиянин получил одну из самых низких оценок по итогам встречи. Однако президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен отметил, что «для первого матча Миранчук сыграл очень хорошо». Он должен найти правильное расположение на поле и сыграться с товарищами по команде. Это нормально, Антон только недавно прибыл в клуб, он набирает обороты», — цитирует Константена «Спорт-Экспресс».

В то же время Алексей Миранчук продолжает радовать болельщиков клуба MLS «Атланта Юнайтед». Он забил во втором матче подряд. В игре с «Нью-Йорк Ред Буллз» россиянин реализовал пенальти в компенсированное время первого тайма при счете 0:1. Однако его клуб по-прежнему находится вне зоны плей-офф.