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Экс-капитан «Спартака» Джикия рассказал о предложении из Турции

Экс-капитан «Спартака» Джикия: рассматриваю предложение из Турции
Защитник сообщил, что хотел бы попробовать свои силы за границей и сейчас рассматривает предложение от турецкого клуба
Георгий Джикия
Георгий Джикия (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал журналистам, что у него есть предложения из клубов в Турции и России. Защитника цитирует «Матч ТВ».

«Я в активном поиске. Есть варианты, работаем над ними. Я бы хотел попробовать свои силы за границей, рассматриваю предложение из Турции. В России тоже есть предложения», — сказал Джикия.

По словам 30-летнего футболиста, чемпионат Турции ему интересен. «Хорошая лига, уровень. Есть еврокубки, болельщики, хорошие стадионы», — добавил Джикия.

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Георгий Джикия

Защитник покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона после завершения контракта. Новый клуб Джикия пока не нашел.

Джикия перешел в «Спартак» из пермского «Амкара» в декабре 2016 года. Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат России (2016/17), стал обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка России (2017).

В составе сборной России Джикия провел 44 матча и забил два гола.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Георгий Джикия ФК Спартак Москва Турция
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