Кокорин стал капитаном кипрского «Ариса»
«Арис» объявил состав на гостевой матч первого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы». Российский форвард Александр Кокорин будет играть с капитанской повязкой.
Встреча начнется в 20:00 мск.
Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий забил три гола в 19 матчах чемпионата Кипра.
«Арис», который был чемпионом Кипра в 2022 году, прошлый сезон завершил на четвертом месте и не квалифицировался в еврокубки.
Кокорин в мае продлил контракт с «Арисом» еще на сезон.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов