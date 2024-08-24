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Кокорин стал капитаном кипрского «Ариса»

Александр Кокорин стал капитаном кипрского «Ариса»
Российский форвард выйдет с капитанской повязкой в предстоящем матче первого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы»
Фото: телеграм-канал ФК «Арис»
Фото: телеграм-канал ФК «Арис»

«Арис» объявил состав на гостевой матч первого тура чемпионата Кипра против «Кармиотиссы». Российский форвард Александр Кокорин будет играть с капитанской повязкой.

Встреча начнется в 20:00 мск.

Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий забил три гола в 19 матчах чемпионата Кипра.

«Арис», который был чемпионом Кипра в 2022 году, прошлый сезон завершил на четвертом месте и не квалифицировался в еврокубки.

Кокорин в мае продлил контракт с «Арисом» еще на сезон.

Фото: «Арис»
Фото: «Арис»

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Футбол Александр Кокорин Кипр
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