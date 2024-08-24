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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив на 95-й минуте

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче АПЛ, пропустив на 95-й минуте
Встреча завершилась победой «Брайтона» со счетом 2:1. Решающий гол в компенсированное ко второму тайму время забил Жоао Педро
Фото: Eddie Keogh / Getty Images
Фото: Eddie Keogh / Getty Images

Футболисты «Манчестер Юнайтед» проиграли «Брайтону» со счетом 1:2 в гостевом матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

У хозяев отличились Дэнни Уэлбек (32-я минута) и Жоао Педро (90+5), у гостей — Амад Диалло (60).

22-летний Диалло забил свой второй гол в карьере в АПЛ.

33-летний Уэлбек является воспитанником МЮ, играл за команду с 2008 по 2014 год.

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На 72-й минуте «Манчестер Юнайтед» забил второй гол, который был отменен с помощью VAR из-за офсайда. Алехандро Гарначо пробил уже в пустые ворота, но попал в своего одноклубника Джошуа Зиркзее, который лежал у линии ворот.

В первом туре АПЛ «Брайтон» разгромил «Эвертон» (3:0), МЮ победил «Фулхэм» (1:0).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 сентября примет «Ливерпуль», «Брайтон» днем ранее в гостях сыграет с «Арсеналом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед
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