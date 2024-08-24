«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив на 95-й минуте
Футболисты «Манчестер Юнайтед» проиграли «Брайтону» со счетом 1:2 в гостевом матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
У хозяев отличились Дэнни Уэлбек (32-я минута) и Жоао Педро (90+5), у гостей — Амад Диалло (60).
22-летний Диалло забил свой второй гол в карьере в АПЛ.
33-летний Уэлбек является воспитанником МЮ, играл за команду с 2008 по 2014 год.
На 72-й минуте «Манчестер Юнайтед» забил второй гол, который был отменен с помощью VAR из-за офсайда. Алехандро Гарначо пробил уже в пустые ворота, но попал в своего одноклубника Джошуа Зиркзее, который лежал у линии ворот.
В первом туре АПЛ «Брайтон» разгромил «Эвертон» (3:0), МЮ победил «Фулхэм» (1:0).
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 сентября примет «Ливерпуль», «Брайтон» днем ранее в гостях сыграет с «Арсеналом».
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