Вендел и Педро сыграют со «Спартаком» вопреки заявлению главы «Зенита»
Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на центральный матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — 17:30 мск.
С первых минут у «Зенита» на поле выйдут Евгений Латышонок, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Вендел, Педро и Матео Кассьерра.
В начале недели председатель правления петербургского клуба Александр Медведев говорил, что Вендел и Педро пропустят матч со «Спартаком» из-за травм.
Стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Манфред Угальде.
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