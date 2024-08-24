Вендел и Педро сыграют со «Спартаком» вопреки заявлению главы «Зенита» Медведева

Вендел и Педро сыграют со «Спартаком» вопреки заявлению главы «Зенита»

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев в начале неделе говорил, что бразильцы травмированы, но оба были включены в стартовый состав на предстоящий матч шестого тура РПЛ

Вендел (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на центральный матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало — 17:30 мск.

С первых минут у «Зенита» на поле выйдут Евгений Латышонок, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Вендел, Педро и Матео Кассьерра.

В начале недели председатель правления петербургского клуба Александр Медведев говорил, что Вендел и Педро пропустят матч со «Спартаком» из-за травм.

Стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Эсекьель Барко, Хесус Медина, Тео Бонгонда, Манфред Угальде.