Норрис выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Британский пилот McLaren опередил голландца Макса Ферстаппена из Red Bull и своего партнера по команде, австралийца Оскара Пиастри

Ландо Норрис (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис занял первое место в квалификации 15-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов.

24-летний Норрис выиграл четвертый поул в карьере и третий в нынешнем сезоне.

Вторым будет стартовать действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — австралиец Оскар Пиастри (McLaren).

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) и испанец Карлос Сайнс (Ferrari) не попали в третий сегмент квалификации, показав в итоге 12-й и 11-й результат соответственно.

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 277 очками, на втором месте — Норрис (199), на третьем — Шарль Леклер из Ferrari (177).

Гонка Гран-при Нидерландов пройдет 25 августа, начало — 16:00 мск.