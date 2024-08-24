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Норрис выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов «Формулы-1»

Британский пилот McLaren опередил голландца Макса Ферстаппена из Red Bull и своего партнера по команде, австралийца Оскара Пиастри
Ландо Норрис
Ландо Норрис (Фото: Clive Rose / Getty Images)

Британский пилот команды McLaren Ландо Норрис занял первое место в квалификации 15-го в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Нидерландов.

24-летний Норрис выиграл четвертый поул в карьере и третий в нынешнем сезоне.

Вторым будет стартовать действующий чемпион голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), третьим — австралиец Оскар Пиастри (McLaren).

Болид F1 загорелся во время третьей практики на Гран-при Нидерландов
Спорт
Фото:Rudy Carezzevoli / Getty Images

Семикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) и испанец Карлос Сайнс (Ferrari) не попали в третий сегмент квалификации, показав в итоге 12-й и 11-й результат соответственно.

Ферстаппен лидирует в общем зачете пилотов с 277 очками, на втором месте — Норрис (199), на третьем — Шарль Леклер из Ferrari (177).

Гонка Гран-при Нидерландов пройдет 25 августа, начало — 16:00 мск.

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