Карпин: лучше играть с Таиландом и Вьетнамом, чем вообще не играть

Карпин фразой «были варианты и хуже» оценил матчи с Вьетнамом и Таиландом

Главный тренер сборной России заявил, что в лице Таиланда и Вьетнама национальная команда получила наиболее сильных из возможных соперников для сентябрьских матчей

Валерий Карпин (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил журналистам, что РФС нашел для национальной команды на сентябрьские товарищеские матчи наиболее сильных из возможных соперников. Карпина цитирует «Матч ТВ».

Сборная проведет два матча в Ханое. Встреча с командой Вьетнама пройдет 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Соперники занимают 115-е и 101-е места в рейтинге ФИФА соответственно.

«Были варианты, но еще хуже: Шри‑Ланка, Бутан, например», — сказал Карпин.

Тренер отметил, что в сентябре не так много свободных сборных и не каждая согласится играть с Россией. «Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть. Конечно, хочется лучшего, но это нереально», — добавил Карпин.

Команда Карпина, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, с февраля 2022 года проводит только товарищеские матчи.

Ранее в этом году россияне провели матчи с Сербией и Белоруссией, в которых разгромили соперников со счетом 4:0.