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Сборная России сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом

РФС официально анонсировал товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре
Матч с командой Вьетнама пройдет 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Обе встречи пройдут в Ханое, начало в 16:00 мск. Соперники занимают 115-е и 101-е места в рейтинге ФИФА
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

РФС подтвердил проведение товарищеских матчей сборной России с командами Вьетнама и Таиланда, которые состоятся 5 и 7 сентября соответственно.

Игры пройдут в Ханое на стадионе «Ми Динь», начало в 16:00 мск.

Сборная Таиланда занимает 101-ю строчку в рейтинге ФИФА, вьетнамцы — 115-е, россияне — 33-е.

Сборная России 5 сентября сыграет с командой Вьетнама
Спорт
Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Команда Валерия Карпина, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, с февраля 2022 года проводит только товарищеские матчи.

Ранее в этом году россияне провели матчи с Сербией и Белоруссией, в которых разгромили соперников со счетом 4:0.

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Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) сборная России по футболу Таиланд Вьетнам
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