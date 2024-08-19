РФС официально анонсировал товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом в сентябре

Сборная России сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом

Матч с командой Вьетнама пройдет 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Обе встречи пройдут в Ханое, начало в 16:00 мск. Соперники занимают 115-е и 101-е места в рейтинге ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

РФС подтвердил проведение товарищеских матчей сборной России с командами Вьетнама и Таиланда, которые состоятся 5 и 7 сентября соответственно.

Игры пройдут в Ханое на стадионе «Ми Динь», начало в 16:00 мск.

Сборная Таиланда занимает 101-ю строчку в рейтинге ФИФА, вьетнамцы — 115-е, россияне — 33-е.

Команда Валерия Карпина, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, с февраля 2022 года проводит только товарищеские матчи.

Ранее в этом году россияне провели матчи с Сербией и Белоруссией, в которых разгромили соперников со счетом 4:0.