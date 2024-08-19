Сборная России сыграет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом
РФС подтвердил проведение товарищеских матчей сборной России с командами Вьетнама и Таиланда, которые состоятся 5 и 7 сентября соответственно.
Игры пройдут в Ханое на стадионе «Ми Динь», начало в 16:00 мск.
Сборная Таиланда занимает 101-ю строчку в рейтинге ФИФА, вьетнамцы — 115-е, россияне — 33-е.
Команда Валерия Карпина, отстраненная от турниров УЕФА и ФИФА, с февраля 2022 года проводит только товарищеские матчи.
Ранее в этом году россияне провели матчи с Сербией и Белоруссией, в которых разгромили соперников со счетом 4:0.
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