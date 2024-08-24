 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Футболист получил условный срок за ДТП на самокате со смертельным исходом

18-летний форвард французского «Ренна» Матис Ламбурд в середине июня сбил на электросамокате 51‑летнюю женщину, которая позднее скончалась в больнице
Матис Ламбурд
Матис Ламбурд (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападающий французского «Ренна» Матис Ламбурд, который на электросамокате сбил насмерть женщину, приговорен к двум годам тюрьмы условно. Об этом сообщает L'Equipe.

Авария произошла в середине июня в пешеходной части улицы в центре Ренна. Пострадавшая 51-летняя женщина несколько дней провела в больнице, но спасти ее жизнь не удалось.

На самокате в момент происшествия находились двое молодых людей, его вел Ламбурд. В суде футболист объяснил, что это был первый опыт пользования самокатом и он не знал, что нельзя кататься вдвоем. Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты.

Гражданский суд, который должен определить размер компенсации семье жертвы, состоится 10 октября 2025 года.

Ламбурд, футболист юниорской сборной Франции, в прошлом году дебютировал за основную команду «Ренна», где провел три матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Франция ДТП электросамокат
Материалы по теме
Матч чемпионата Франции прервали на 30 минут из-за травмы футболиста
Спорт
Тьерри Анри ушел из сборной Франции после проигрыша финала Олимпиады
Спорт
18-летний футболист на самокате сбил насмерть женщину
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиациюОбщество, 12:40
Зеленский записал обращение вблизи места начала атаки на Курскую областьПолитика, 12:38
Президент Польши прибыл в Киев в День независимости УкраиныПолитика, 12:30
Лукашенко в День независимости Украины пожелал стране «мирного неба»Политика, 12:18
Как Южная Корея научилась перерабатывать 98% пищевых отходовЗеленая экономика, 12:00
Росавиация заявила о совместном расследовании с МАК аварии Ан-2 в ЯкутииОбщество, 11:56
В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболистаСпорт, 11:54
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Зеленский подписал позволяющий запретить УПЦ законПолитика, 11:47
«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителямБизнес, 11:43
Полиция направила вертолет на поиски напавшего на людей в ГерманииОбщество, 11:29
Футболист получил условный срок за ДТП на самокате со смертельным исходомСпорт, 11:11
Зачем глава МАГАТЭ поедет на Курскую АЭСПолитика, 11:00
С обвиняемыми в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставкуПолитика, 10:58
Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI векеСпорт, 10:48