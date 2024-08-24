Футболист получил условный срок за ДТП на самокате со смертельным исходом

18-летний форвард французского «Ренна» Матис Ламбурд в середине июня сбил на электросамокате 51‑летнюю женщину, которая позднее скончалась в больнице

Матис Ламбурд (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нападающий французского «Ренна» Матис Ламбурд, который на электросамокате сбил насмерть женщину, приговорен к двум годам тюрьмы условно. Об этом сообщает L'Equipe.

Авария произошла в середине июня в пешеходной части улицы в центре Ренна. Пострадавшая 51-летняя женщина несколько дней провела в больнице, но спасти ее жизнь не удалось.

На самокате в момент происшествия находились двое молодых людей, его вел Ламбурд. В суде футболист объяснил, что это был первый опыт пользования самокатом и он не знал, что нельзя кататься вдвоем. Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты.

Гражданский суд, который должен определить размер компенсации семье жертвы, состоится 10 октября 2025 года.

Ламбурд, футболист юниорской сборной Франции, в прошлом году дебютировал за основную команду «Ренна», где провел три матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.