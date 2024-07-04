18-летний футболист на самокате сбил насмерть женщину
18-летний игрок футбольного клуба «Ренн», имя которого не приводится, сбил насмерть 51-летнего женщину, катаясь на электросамокате, сообщает издание RMC.
Издание La Province уточняет, что авария произошла на пешеходной части улицы в центре Ренна. После инцидента женщина несколько дней провела в больнице и умерла.
Сообщается, что на самокате в момент происшествия находились двое молодых людей. Второй пассажир является несовершеннолетним и тоже занимается в академии «Ренна». Тесты на алкоголь и наркотики дали отрицательные результаты.
Прокурор Филипп Аструк заявил AFP, что 18-летний игрок даст показания перед государственным обвинителем в четверг, 4 июля.
«Ренн» — один из старейших клубов Франции, основанный в 1901 году, трижды побеждал в национальном Кубке и дважды в Суперкубке страны.