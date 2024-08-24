Отрекшийся от России и отчисленный из UFC боец вернулся в промоушен Brave
Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев подписал контракт с промоушеном Brave Combat Federation. Об этом MMA Fighting сообщили в Brave CF.
Президент Brave CF Мохаммад Шахид назвал фантастическим возвращение 24-летнего Мокаева в промоушен, где тот провел пять боев в 2020-2021 годах.
Мокаев является уроженцем Буйнакска. В 12 лет переехал в Великобританию. Выступает под флагом этой страны.
В UFC Мокаев выиграл все семь поединков. Покинул промоушен он после победы над португальцем Манелом Капе в конце июля, когда в UFC решили не продлевать с ним контракт. Глава промоушена заявил, что это решение «было обусловлено множеством факторов за пределами октагона».
В прошлом году Мокаев просил UFC удалить из его видеоанкеты во время представления боев слово «Россия» и оставить только Дагестан.
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