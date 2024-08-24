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Отрекшийся от России и отчисленный из UFC боец вернулся в промоушен Brave

Отрекшийся от России и отчисленный из UFC Мокаев вернулся в промоушен Brave
Уроженец Буйнакска Мухаммад Мокаев, который выступает под флагом Великобритании, покинул UFC в июле после семи побед подряд. Теперь он будет снова драться в Brave, где провел пять боев в 2020-2021 годах
Мухаммад Мокаев
Мухаммад Мокаев (Фото: Ben Roberts Photo / Getty Images)

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев подписал контракт с промоушеном Brave Combat Federation. Об этом MMA Fighting сообщили в Brave CF.

Президент Brave CF Мохаммад Шахид назвал фантастическим возвращение 24-летнего Мокаева в промоушен, где тот провел пять боев в 2020-2021 годах.

Мокаев является уроженцем Буйнакска. В 12 лет переехал в Великобританию. Выступает под флагом этой страны.

В UFC Мокаев выиграл все семь поединков. Покинул промоушен он после победы над португальцем Манелом Капе в конце июля, когда в UFC решили не продлевать с ним контракт. Глава промоушена заявил, что это решение «было обусловлено множеством факторов за пределами октагона».

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Мухаммад Мокаев

В прошлом году Мокаев просил UFC удалить из его видеоанкеты во время представления боев слово «Россия» и оставить только Дагестан.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Мухаммад Мокаев
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