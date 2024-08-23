Экс-боец UFC Мокаев сообщил, что с ним все в порядке после ДТП в Дагестане

Экс-боец UFC рассказал о самочувствии после ДТП в Дагестане

Мухаммад Мокаев заявил, что он уже покинул больницу и с ним все в порядке после ДТП на трассе у Хасавюрта

Мухаммад Мокаев (Фото: Ben Roberts Photo / Getty Images)

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев сообщил в соцсети Х, что не получил серьезных травм после ДТП на трассе у Хасавюрта.

«Я в порядке, вышел из больницы. Спасибо за поддержку! Я прошел проверку на самом высоком уровне на этом этапе своей карьеры и вернусь сильнее», — написал 24-летний Мокаев.

Накануне телеграм-каналы Mash и Shot сообщили, что Мокаев попал в аварию недалеко от Хасавюрта. Его Mercedes-Benz AMG A35 улетел в кювет после столкновения.

Мокаев является уроженцем Буйнакска. В 12 лет переехал в Великобританию. Выступает под флагом этой страны. В UFC Мокаев выиграл все семь поединков. Покинул промоушен он после победы над португальцем Манелом Капе в конце июля, в UFC не стали продлевать с ним контракт.

В прошлом году Мокаев просил UFC удалить из его видеоанкеты во время представления боев слово «Россия» и оставить только Дагестан.