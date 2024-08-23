Экс-боец UFC рассказал о самочувствии после ДТП в Дагестане
Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев сообщил в соцсети Х, что не получил серьезных травм после ДТП на трассе у Хасавюрта.
«Я в порядке, вышел из больницы. Спасибо за поддержку! Я прошел проверку на самом высоком уровне на этом этапе своей карьеры и вернусь сильнее», — написал 24-летний Мокаев.
Накануне телеграм-каналы Mash и Shot сообщили, что Мокаев попал в аварию недалеко от Хасавюрта. Его Mercedes-Benz AMG A35 улетел в кювет после столкновения.
Мокаев является уроженцем Буйнакска. В 12 лет переехал в Великобританию. Выступает под флагом этой страны. В UFC Мокаев выиграл все семь поединков. Покинул промоушен он после победы над португальцем Манелом Капе в конце июля, в UFC не стали продлевать с ним контракт.
В прошлом году Мокаев просил UFC удалить из его видеоанкеты во время представления боев слово «Россия» и оставить только Дагестан.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов