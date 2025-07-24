Российский футболист принес победу «Пюнику» в Лиге конференций

Благодаря голу российского полузащитника Даниила Куликова, забитому на 66-й минуте, армянский «Пюник» обыграл венгерский «Дьёр» со счетом 2:1

Российский полузащитник Даниил Куликов (Фото: Пресс-служба ФК «Пюник»)

Российский полузащитник Даниил Куликов принес победу армянскому «Пюнику» в матче второго раунда квалификации Лиги конференций против венгерского «Дьёра».

Встреча, прошедшая в Армении, завершилась со счетом 2:1.

Голы в составе «Пюника» забили Мариус Нубисси (22-я минута, с пенальти) и Даниил Куликов (66). Автоголом отметился Александар Милькович (78).

Ответный матч пройдет 31 июля в Венгрии.

27-летний Куликов является воспитанником московского «Локомотива». В составе «Локо» он дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Предыдущим клубом Куликова было минское «Динамо».

Куликов присоединился к армянскому «Пюнику» в феврале 2025 года.