Российский футболист принес победу «Пюнику» в Лиге конференций
Российский полузащитник Даниил Куликов принес победу армянскому «Пюнику» в матче второго раунда квалификации Лиги конференций против венгерского «Дьёра».
Встреча, прошедшая в Армении, завершилась со счетом 2:1.
Голы в составе «Пюника» забили Мариус Нубисси (22-я минута, с пенальти) и Даниил Куликов (66). Автоголом отметился Александар Милькович (78).
Ответный матч пройдет 31 июля в Венгрии.
27-летний Куликов является воспитанником московского «Локомотива». В составе «Локо» он дважды выигрывал Кубок России и один раз — Суперкубок страны. Предыдущим клубом Куликова было минское «Динамо».
Куликов присоединился к армянскому «Пюнику» в феврале 2025 года.
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