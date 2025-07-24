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Спорт ,  
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РФС решил через суд взыскать с футбольного клуба «Томь» более ₽41 млн

РФС потребовал в суде взыскать с футбольного клуба «Томь» более ₽41 млн
Исковое заявление РФС было зарегистрировано 22 июля. Сумма взыскания составляет 41 918 211,71 руб.
Фото: пресс-служба ФК "Томь"
Фото: пресс-служба ФК "Томь"

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с томской «Томи» более 41 млн руб., об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление было зарегистрировано 22 июля. Сумма иска составляет 41 918 211,71 руб. Подробности обращения не сообщаются.

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Фото:пресс-служба ФК "Химки"

Футбольный клуб «Томь» был основан в 1957 году. Последний раз «Томь» выступала на профессиональном уровне в сезоне 2021/22 в первой лиге. После этого клуб не смог получить лицензию РФС для выступления в первой и второй лигах из-за долгов по зарплате и проблем со спонсором. В январе 2023 года клуб объявил о прекращении существования из-за финансовых проблем.

Высшим достижением «Томи» было восьмое место в РПЛ в 2006 и 2010 годах, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.

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Российский футбольный союз (РФС) Томь
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