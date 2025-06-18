Какие клубы покинули РПЛ из-за долгов

Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности. «РБК Спорт» вспомнил клубы чемпионата России, которые покинули дивизион из-за слабого финансирования

Фото: пресс-служба ФК "Химки"

Подмосковные «Химки» объявили о решении приостановить деятельность клуба в его текущем виде.

Российский футбольный союз 28 мая отказал подмосковному клубу в допуске в РПЛ на следующий сезон из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

В конце сезона «Химки» оказались в центре скандала из-за бойкота тренировок со стороны игроков, связанного с задержками зарплаты. 18 апреля глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в клубе ввели внешнее управление. «Химки» завершили сезон на 12-м месте, избежав зоны стыковых матчей.

Общее собрание РПЛ и большинство клубов Первой лиги выступили за то, чтобы место «Химок» занял «Пари НН», проигравший в стыковых матчах «Сочи».

«РБК Спорт» вспомнил клубы, признанные банкротами, а также команды, которые вылетели из чемпионата России по спортивному принципу, но сразу после этого потеряли профессиональный статус.

Кто из клубов РПЛ банкротился

«Сатурн»

«Сатурн» с 1999 по 2010 год выступал в Российской премьер-лиге (до 2001-го — высшем дивизионе). Лучшим результатом в истории команды стало пятое место в чемпионате России сезона 2007 года. Перед началом сезона 2011-го «Сатурн» решили расформировать, и клуб снялся с первенства страны.

В марте 2012 года Арбитражный суд Московской области признал банкротом футбольный клуб «Сатурн». Причиной стали его долги. Общая задолженность «Сатурна» составила более 1,2 млрд руб. Из этой суммы более 800 млн руб. клуб задолжал Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК, структура правительства Московской области), которая сама банкрот еще с 2009 года.

«Москва»

Клуб выступал в высшем дивизионе чемпионата России по футболу с 2001 по 2009 год. Лучшим результатом команды было четвертое место в чемпионате России (2007 год), а также финал Кубка России сезона 2006/07.

Перед сезоном 2010 года генеральный спонсор «Москвы» концерн «Норникель» отказался от финансирования клуба. Это стало причиной, по которой «Москва» снялась с чемпионата России. Клуб заявился на Первенство России среди любителей, но в конце 2010 года был расформирован.

«Амкар»

Пермский «Амкар» был создан в 1994 году. Команда играла в премьер-лиге с 2004-го. Высшим достижением в чемпионате России стало четвертое место в сезоне 2008-го. Пермский клуб был финалистом Кубка России 2007–2008 годов, уступив по пенальти московскому ЦСКА. В плей-офф Лиги Европы сезона 2009/10 «Амкар» пропустил вперед английский «Фулхэм».

Свой последний сезон 2017/18 в российской премьер-лиге «красно-черные» завершили на 13-м месте и с многомиллионными долгами. Переговоры с региональными властями о бюджетной поддержке не принесли желаемого результата. Решением Российского футбольного союза от 13 июня 2018 года у клуба была отозвана лицензия на 2018–2019-й. Причинами назвали недостаточные финансовые гарантии и существенную задолженность.

Арбитражный суд Пермского края в ноябре 2018 года признал «Амкар» банкротом. Заявителем выступил президент «Амкара», депутат заксобрания Прикамья Геннадий Шилов, который оценил задолженность клуба в 540,3 млн руб.

В 2020 году бренд «Амкар» был использован для Академии игровых видов спорта. Тогда воссозданная команда приняла участие в первенстве третьего дивизиона (зона Урал и Западная Сибирь), а в апреле 2021-го футбольный клуб был зарегистрирован в качестве некоммерческой организации.

«Тосно»

Клуб «Тосно» был образован в 2013 году по инициативе заместителя начальника управления по работе с обращениями граждан, главы мобильной приемной президента России Алексея Михеева. Владельцем выступала компания Fort Group. За четыре года команда проделала путь от полулюбительской до участника элитного дивизиона российского футбола.

В начале 2018 года у клуба возникли финансовые проблемы. Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко в начале июня того же года признался, что содержание команды оказалось компании не по карману. Он также выразил сожаление в связи с тем, что «никто не подставил плечо, не разделил ответственность, хотя громких слов с разных трибун было сказано много».

В сезоне 2017/18 команда заняла 15-е место в первенстве и вылетела из высшего дивизиона. Однако в том же сезоне выиграла Кубок России.

Правительство Ленинградской области сообщало, что больше не будет финансировать «Тосно». Позже исполнительный директор «Тосно» Леонид Хомченко заявил о прекращении существования клуба. В декабре того же года клуб был признан банкротом.

«Тамбов»

«Тамбов» выступал в РПЛ с сезонах 2019/20 и 2020/21, заняв 14-е и 16-е места соответственно. Доиграть свой последний сезон в чемпионате России команда смогла благодаря помощи лиги и других клубов. По окончании сезона 2020/21 клуб попрощался с болельщиками.

В декабре 2021 года команда была признана банкротом. Суд ввел наблюдение в отношении «Тамбова» по заявлению самого клуба в апреле того же года. В заявлении клуба о банкротстве говорилось, что на 31 января 2021-го сумма его задолженности перед кредиторами составляла около 537 млн руб.

«Анжи»

Махачкалинский «Анжи» был образован в 1991 году. Команда становилась бронзовым призером чемпионата России 2012/13 и дважды финалистом Кубка России (2000/01 и 2012/13). Однако в сезоне 2018/19 клуб испытывал серьезные финансовые проблемы и затем, заняв 15-е место в турнирной таблице, покинул чемпионат России.

Дагестанский клуб не сумел пройти лицензирование для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) — второй по силе лиге страны и получил лицензию на выступление в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе чемпионате России.

В июне 2022 года «Анжи» признал потерю статуса профессионального клуба. Генеральный директор команды Абсалутдин Агарагимов летом 2022-го сообщил, что проблемы клуба начались еще во время выступления в чемпионате России, а основные задолженности составили 12,7 млн руб. Долг перед ФИФА, УЕФА и РФС накапливался в течение трех лет.