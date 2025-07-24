Болбой раздавил спасенного теннисисткой жука

Греческая теннисистка Мария Саккара заметила жука на корте и вынесла его за пределы площадки. Однако в этот же момент болбой раздавил жука кроссовком

Мария Саккари (Фото: Global Look Press)

Бывшая третья ракетка мира Мария Саккари спасла жука на корте во время матча 1/8 финала турнира в Вашингтоне против Эммы Наварро.

Греческая теннисистка заметила насекомое на корте и аккуратно вынесла его за пределы площадки. Однако в этот же момент болбой раздавил жука кроссовком. Саккари улыбнулась и продолжила игру.

Саккари победила Наварро со счетом 7:5, 7:6 (7:1).

В следующем круге греческая теннисистка встретится с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Наоми Осака (Япония).

Турнир в Вашингтоне с призовым фондом $1,28 млн относится к категории WTA 500. Он пройдет с 19 по 27 июля.