Болбой раздавил спасенного теннисисткой жука
Бывшая третья ракетка мира Мария Саккари спасла жука на корте во время матча 1/8 финала турнира в Вашингтоне против Эммы Наварро.
Греческая теннисистка заметила насекомое на корте и аккуратно вынесла его за пределы площадки. Однако в этот же момент болбой раздавил жука кроссовком. Саккари улыбнулась и продолжила игру.
Саккари победила Наварро со счетом 7:5, 7:6 (7:1).
В следующем круге греческая теннисистка встретится с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Наоми Осака (Япония).
Турнир в Вашингтоне с призовым фондом $1,28 млн относится к категории WTA 500. Он пройдет с 19 по 27 июля.
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