Дегтярев заявил о планах взять турниры ММА под надзор Минспорта и полиции
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил во время правительственного часа в Госдуме, что в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) необходимо навести порядок, создав зонтичную организационную структуру.
По словам министра, у соревнований в таком случае «будут ответственный, единые правила, контроль, надзор со стороны правоохранительных органов и нас как спортивного ведомства, должное медицинское обеспечение».
Министр отметил, что проведением ММА-турниров занимается очень много организаций, «иногда бесконтрольно, с нарушением всех мыслимых норм».
«Были случаи гибели спортсменов, в том числе несовершеннолетних спортсменов», — добавил Дегтярев.
Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев заявил ТАСС, что организация готова к работе по регламентации и контролю соревнований, в том числе среди различных лиг.
В 2023 году на соревнованиях по ММА в Белогорске Амурской области после удара в голову умер 16-летний подросток, которого допустили на поединок в нарушение правил без шлема.
В октябре 2024 года Федерация бокса России лишила лицензии один из крупнейших поп-ММА промоушенов в стране Hardcore за «грубые и систематические нарушения ими правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя». Спустя неделю стало известно, что промоушен подписал соглашения с Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона России и организовал турнир под их эгидой.
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