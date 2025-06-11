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Спорт ,  
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Дегтярев заявил о планах взять турниры ММА под надзор Минспорта и полиции

Министр заявил, что ММА-турнирами занимаются очень много организаций, «иногда бесконтрольно», и им требуется один ответственный орган с правилами, медобеспечением и надзором
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Global Look Press)

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил во время правительственного часа в Госдуме, что в соревнованиях по смешанным единоборствам (ММА) необходимо навести порядок, создав зонтичную организационную структуру.

По словам министра, у соревнований в таком случае «будут ответственный, единые правила, контроль, надзор со стороны правоохранительных органов и нас как спортивного ведомства, должное медицинское обеспечение».

Министр отметил, что проведением ММА-турниров занимается очень много организаций, «иногда бесконтрольно, с нарушением всех мыслимых норм».

«Были случаи гибели спортсменов, в том числе несовершеннолетних спортсменов», — добавил Дегтярев.

Вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев заявил ТАСС, что организация готова к работе по регламентации и контролю соревнований, в том числе среди различных лиг.

В 2023 году на соревнованиях по ММА в Белогорске Амурской области после удара в голову умер 16-летний подросток, которого допустили на поединок в нарушение правил без шлема.

В октябре 2024 года Федерация бокса России лишила лицензии один из крупнейших поп-ММА промоушенов в стране Hardcore за «грубые и систематические нарушения ими правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, взаимодействия субъектов профессионального боя». Спустя неделю стало известно, что промоушен подписал соглашения с Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона России и организовал турнир под их эгидой.

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смешанные единоборства (ММА) Михаил Дегтярев
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Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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