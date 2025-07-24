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Спорт ,  
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Путин поздравил российских синхронистов с победой на чемпионате мира

Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с победой в Сингапуре
Президент России отметил, что Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева продемонстрировали «высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм»
Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева
Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева (Фото: Global Look Press)

Выступление российских синхронистов Александра Мальцева и Майи Гурбанбердиевой на чемпионате мира по водным видам спорта в соревнованиях в технической программе микст-дуэтов было блестящим. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемые Александр Евгеньевич и Майя Эзизовна! Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований», — говорится в сообщении.

Российский синхронист Мальцев стал самым титулованным на ЧМ-2025
Спорт
Александр Мальцев

Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира по водным видам в Сингапуре в технической программе микст-дуэтов, набрав 233,21 балла.

Мальцев стал семикратным чемпионом мира, выиграв третье золото в Сингапуре. Он c тремя золотыми медалями является самым успешным спортсменом на ЧМ-2025.

Всего на счету России три золота, а также серебро и бронза, которые завоевали синхронистки в командном первенстве (техническая программа) и дуэте (техническая программа). Россия занимает третье место в медальном зачете, отставая от лидера — Германии на одно золото.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.

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