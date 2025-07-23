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Спорт ,  
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Российский синхронист Мальцев стал самым титулованным на ЧМ-2025

Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира
Александр Мальцев
Александр Мальцев (Фото: Getty Images)

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира по водным видам в Сингапуре в технической программе микст-дуэтов.

Они набрали 233,2100 балла.

Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна (230,4634), третье — итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).

Мальцев стал семикратным чемпионом мира, выиграв третье золото в Сингапуре. Он c тремя золотыми медалями является самым успешным спортсменом на ЧМ-2025.

Всего на счету России три золота, а также серебро и бронза, которые завоевали синхронистки в командном первенстве (техническая программа) и дуэте (техническая программа). Россия занимает третье место в медальном зачете, отставая от лидера Германии на одно золото.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.

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синхронное плавание чм по водным видам спорта чемпионат мира по водным видам спорта Александр Мальцев (синхронист)
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