Российский синхронист Мальцев стал самым титулованным на ЧМ-2025

Александр Мальцев стал семикратным чемпионом мира

Александр Мальцев (Фото: Getty Images)

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира по водным видам в Сингапуре в технической программе микст-дуэтов.

Они набрали 233,2100 балла.

Второе место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Мирея Эрнандес Луна (230,4634), третье — итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (228,0275).

Мальцев стал семикратным чемпионом мира, выиграв третье золото в Сингапуре. Он c тремя золотыми медалями является самым успешным спортсменом на ЧМ-2025.

Всего на счету России три золота, а также серебро и бронза, которые завоевали синхронистки в командном первенстве (техническая программа) и дуэте (техническая программа). Россия занимает третье место в медальном зачете, отставая от лидера Германии на одно золото.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Российские спортсмены выступают на ЧМ по водным видам спорта впервые за шесть лет.