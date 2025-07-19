Рублев проиграл 76-й ракетке мира Ковачевичу в полуфинале турнира в Лос-Кабосе

Рублев проиграл 76-й ракетке мира в полуфинале турнира в Мексике

Российский теннисист в Лос-Кабосе уступил американцу Александру Ковачевичу в трех сетах

Андрей Рублев (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP в мексиканском Лос-Кабосе.

В 1/2 финала 27-летний Рублев, посеянный на турнире под первым номером, уступил американцу Александру Ковачевичу, 76-й ракетке мира, со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

В решающем матче Ковачевич сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым (33-й номер рейтинга ATP).

Рублев занимает десятое место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

Ковачевичу 26 лет, в его активе нет титулов ATP, в финале он сыграет второй раз в карьере.

Турнир в Лос-Кабосе с призовым фондом $889 тыс. завершится 20 июля.