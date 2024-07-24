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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Франция получит вторую Олимпиаду за шесть лет

МОК: Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Игры пройдут во французских Альпах. Такое решение было принято на сессии МОК накануне летних Игр, которые также пройдут во Франции
Альпы
Альпы (Фото: Daniel Schoenen / Global look press)

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах. За такое решение проголосовали участники сессии МОК.

«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — сказал глава МОК Томас Бах.

Глава комиссии МОК по Играм-2030 Карл Штосс заявил, что французское правительство должно предоставить гарантии проведения Олимпиады. 

Олимпиаду планируется провести в двух регионах: Овернь — Рона — Альпы, а также Прованс — Альпы — Лазурный берег.

«Мы получили письма от двух регионов с подтверждением их финансовых гарантий и готовности продолжить работу без промедления. Дедлайн для предоставления вышеупомянутых гарантий — 31 декабря 2024 года», — сказал Штосс.

Он подчеркнул, что заявка Альп является очень сильным спортивным и техническим проектом, имеющим большую поддержку правительства и населения.

Сессия МОК проходит в Париже в преддверии летних Олимпийских игр, которые начнутся 26 июля. Российские спортсмены на этих Играх будут представлены в очень усеченном составе и в качестве нейтральных атлетов. Всего от России на Играх выступят 15 человек.

В 2026 году зимняя Олимпиада пройдет в итальянском Милане и Кортине-д’Ампеццо.

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Бах Томас

29 декабря 1953 года
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