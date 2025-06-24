Marca узнала, что Мбаппе потерял 5 кг из-за гастроэнтерита на клубном ЧМ
Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял 4–5 кг веса из-за перенесенного во время клубного чемпионата мира гастроэнтерита. Об этом сообщает Marca.
Французский форвард заболел почти сразу по прилете в США, его изолировали в гостиничном номере, а затем даже на некоторое время госпитализировали.
Мбаппе пропустил первые два матча «Реала» на турнире — с «Аль-Хилялем» (1:1) и «Пачукой» (3:1). Форвард возобновил тренировки с командой, но вряд ли сыграет в заключительном матче группового этапа с «Зальцбургом» (в ночь на 27 июня).
Marca отмечает, что болезнь Мбаппе, чей нормальный вес составляет около 75 кг, серьезно повлияла на его физическую форму.
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