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Спорт ,  
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Marca узнала, что Мбаппе потерял 5 кг из-за гастроэнтерита на клубном ЧМ

Мбаппе: Мбаппе потерял 4–5 кг веса из-за гастроэнтерита на клубном ЧМ
Французский форвард заболел почти сразу по прилете в США, некоторое время он провел в больнице, но уже начал тренироваться с командой
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе потерял 4–5 кг веса из-за перенесенного во время клубного чемпионата мира гастроэнтерита. Об этом сообщает Marca.

Французский форвард заболел почти сразу по прилете в США, его изолировали в гостиничном номере, а затем даже на некоторое время госпитализировали.

Мбаппе пропустил первые два матча «Реала» на турнире — с «Аль-Хилялем» (1:1) и «Пачукой» (3:1). Форвард возобновил тренировки с командой, но вряд ли сыграет в заключительном матче группового этапа с «Зальцбургом» (в ночь на 27 июня).

Marca отмечает, что болезнь Мбаппе, чей нормальный вес составляет около 75 кг, серьезно повлияла на его физическую форму.

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Футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
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