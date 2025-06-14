Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти «Витязь» от банкротства

Первый вице-президент ФХР заявил, что подмосковному клубу стараются помочь все, кому небезразличен хоккей

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал журналистам, что пытался помочь подмосковному «Витязю» решить финансовые проблемы.

«В своей карьере мы всегда стараемся максимально помочь всем командам, всему хоккею — мы одна большая хоккейная семья. В ситуации, в которой оказался хоккейный клуб «Витязь», помогают все, не только я. Все, кто заинтересован помочь», — цитирует Ротенберга ТАСС.

В начале июня ТАСС сообщал, что «Витязь» прекратит свое существование из-за недостатка финансирования. «Матч ТВ» писал, что Ротенберг может спасти подмосковный клуб, если привлечет инвестиции в размере 1,5 млрд руб.

Ротенберг отметил, что в КХЛ не раз удавалось спасать разные клубы. «Я, ФХР, люди, которые переживают за хоккеистов, всегда готовы помочь любому клубу, который находится в сложной ситуации. Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — добавил он.

СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов.

Ротенберг остается первым вице-президентом ФХР и главным тренером сборной «Россия 25».