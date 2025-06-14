 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,8 x 50 2 2,06 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти «Витязь» от банкротства

Первый вице-президент ФХР заявил, что подмосковному клубу стараются помочь все, кому небезразличен хоккей
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал журналистам, что пытался помочь подмосковному «Витязю» решить финансовые проблемы.

«В своей карьере мы всегда стараемся максимально помочь всем командам, всему хоккею — мы одна большая хоккейная семья. В ситуации, в которой оказался хоккейный клуб «Витязь», помогают все, не только я. Все, кто заинтересован помочь», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Чем запомнился Роман Ротенберг в хоккейном СКА
Спорт
Роман Ротенберг

В начале июня ТАСС сообщал, что «Витязь» прекратит свое существование из-за недостатка финансирования. «Матч ТВ» писал, что Ротенберг может спасти подмосковный клуб, если привлечет инвестиции в размере 1,5 млрд руб.

Ротенберг отметил, что в КХЛ не раз удавалось спасать разные клубы. «Я, ФХР, люди, которые переживают за хоккеистов, всегда готовы помочь любому клубу, который находится в сложной ситуации. Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — добавил он.

СКА 2 июня объявил об отставке Ротенберга, который был главным тренером с 2022 года, из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Игорь Ларионов.

Ротенберг остается первым вице-президентом ФХР и главным тренером сборной «Россия 25».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Главные новости 

Нетаньяху обратился к народу Ирана. Видео

Кадры работы ПВО и попадания иранских ракет по Тель-Авиву

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Витязь Роман Ротенберг
Материалы по теме
Ротенберг пообещал продолжить тренерскую карьеру после увольнения из СКА
Спорт
Поспешно ли СКА уволил Ротенберга. Что говорят звезды хоккея
Спорт
«Могу поспорить с вами на $1 млн». Яркие цитаты Романа Ротенберга
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Эрдоган назвал Израиль во главе с Нетаньяху угрозой безопасности региону Политика, 19:24
Гусев и Паршивлюк вошли в тренерский штаб Карпина в «Динамо» Спорт, 19:20
Путин и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Политика, 19:06
«Ахмат» объявил об уходе семерых футболистов Спорт, 18:55
Лукашенко рассказал, что подарит Путину во время визита в Белоруссию Общество, 18:52
Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти «Витязь» от банкротства Спорт, 18:42
В Дагестане начали отслеживать радиацию из-за аварии в Иране Общество, 18:37
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Иране задумались о перекрытии Ормузского пролива после атак Израиля Политика, 18:23
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с жертвами ударов Общество, 18:18
Иран заявил о взятии в плен второго пилота истребителя F-35 ВВС Израиля Общество, 18:07
Зюганов и Степашин поспорили, нужна ли была СССР Западная Украина Политика, 17:58
Имя Путина внесли на мемориальную стену почетных граждан Севастополя Общество, 17:45
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43