Защита обжаловала арест владельца «Торпедо»
Защита обжаловала в Мещанском суде Москвы арест владельца футбольного «Торпедо» Леонида Соболева, сообщил РБК его адвокат Александр Добровинский.
«Мы подали апелляционную жалобу в суд. Думаю, что это дело может затянуться надолго. Правоохранительные органы будут тянуть до последнего, поскольку дела как такового нет, им из двух сидящих в СИЗО и одного человека, находящегося под домашним арестом, нужно выбить показания. Грубо говоря, будут ждать, когда кто‑то кого‑то сдаст. Но все трое не виноваты и не реагируют эмоционально на все это. Думаю, что никаких показаний они не дадут — и правильно сделают», — сказал Добровинский.
Соболеву и директору «Торпедо» Валерию Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Мещанский суд Москвы 21 июня арестовал их обоих на два месяца, бухгалтер «Торпедо» Ирина Волкова отправлена под домашний арест.
По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.
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