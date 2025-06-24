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Спорт ,  
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Защита обжаловала арест владельца «Торпедо»

Адвокат Леонида Соболева, который подозревается в даче взятки футбольному арбитру, считает, что дело может затянуться надолго
Леонид Соболев
Леонид Соболев (Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы)

Защита обжаловала в Мещанском суде Москвы арест владельца футбольного «Торпедо» Леонида Соболева, сообщил РБК его адвокат Александр Добровинский.

«Мы подали апелляционную жалобу в суд. Думаю, что это дело может затянуться надолго. Правоохранительные органы будут тянуть до последнего, поскольку дела как такового нет, им из двух сидящих в СИЗО и одного человека, находящегося под домашним арестом, нужно выбить показания. Грубо говоря, будут ждать, когда кто‑то кого‑то сдаст. Но все трое не виноваты и не реагируют эмоционально на все это. Думаю, что никаких показаний они не дадут — и правильно сделают», — сказал Добровинский.

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Соболеву и директору «Торпедо» Валерию Скородумову вменяют ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Мещанский суд Москвы 21 июня арестовал их обоих на два месяца, бухгалтер «Торпедо» Ирина Волкова отправлена под домашний арест.

Защита обжаловала арест владельца «Торпедо»
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По версии следствия, подозреваемые предлагали главному судье матчей с участием «Торпедо» взятку в размере свыше 1 млн руб., в частности, за обеспечение победы своей команды, а также за назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Футбол ФК Торпедо Москва Леонид Соболев Александр Добровинский
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