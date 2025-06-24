ЦСКА продлил контракт с сербским защитником
ЦСКА продлил контракт с сербским защитником Миланом Гайичем. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Новое соглашение с 29-летним сербским футболистом будет действовать до конца сезона 2026/27.
Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года, и за это время он провел 112 матчей, в которых забил семь голов и сделал девять голевых передач.
В составе «красно-синих» Гайич дважды побеждал в Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей РПЛ. До ЦСКА футболист играл за сербскую «Црвену звезду».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года