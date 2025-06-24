Новое соглашение с Миланом Гайичем будет действовать до конца сезона 2026/27

Милан Гайич (Фото: ФК ЦСКА)

ЦСКА продлил контракт с сербским защитником Миланом Гайичем. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Новое соглашение с 29-летним сербским футболистом будет действовать до конца сезона 2026/27.

Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года, и за это время он провел 112 матчей, в которых забил семь голов и сделал девять голевых передач.

В составе «красно-синих» Гайич дважды побеждал в Кубке России, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей РПЛ. До ЦСКА футболист играл за сербскую «Црвену звезду».