Фигуристы Степанова и Букин продолжат карьеру, несмотря на недопуск к ОИ
Многократные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин решили продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпийским играм 2026 года. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Жулин.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил к участию в отборе на Олимпиаду-2026 российские танцевальные дуэты и пары.
«После произошедшего Саша с Ваней взяли пару недель, чтобы подумать о дальнейших планах, карьере, и в результате приняли решение не сдаваться. Уже с прошлого понедельника они вернулись на лед и, на мой взгляд, работают в нормальном настроении, даже несмотря на все произошедшее. Руки не опустили, готовимся к сезону», — сказал Жулин.
29-летняя Степанова и 31-летний Букин — пятикратные призеры чемпионатов Европы, на их счету четыре победы на чемпионатах России. На Олимпиаде в Пекине фигуристы заняли шестое место.
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