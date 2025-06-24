Фигуристы Степанова и Букин продолжат карьеру, несмотря на недопуск к Олимпиаде

Фигуристы Степанова и Букин продолжат карьеру, несмотря на недопуск к ОИ

Тренер многократных призеров чемпионатов Европы в танцах на льду Александр Жулин заявил, что фигуристы «приняли решение не сдаваться» и уже готовятся к новому сезону

Александра Степанова и Иван Букин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Многократные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин решили продолжить карьеру, несмотря на недопуск к Олимпийским играм 2026 года. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Жулин.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил к участию в отборе на Олимпиаду-2026 российские танцевальные дуэты и пары.

«После произошедшего Саша с Ваней взяли пару недель, чтобы подумать о дальнейших планах, карьере, и в результате приняли решение не сдаваться. Уже с прошлого понедельника они вернулись на лед и, на мой взгляд, работают в нормальном настроении, даже несмотря на все произошедшее. Руки не опустили, готовимся к сезону», — сказал Жулин.

29-летняя Степанова и 31-летний Букин — пятикратные призеры чемпионатов Европы, на их счету четыре победы на чемпионатах России. На Олимпиаде в Пекине фигуристы заняли шестое место.