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Спорт ,  
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Степашин рассказал, что «Динамо» рассматривало Черчесова на пост тренера

Член совета директоров московского клуба заявил, что «Динамо» хотело пригласить именно отечественного тренера и в итоге выбор пал на Валерия Карпина
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Московское «Динамо» рассматривало на пост главного тренера только российских специалистов, включая Станислава Черчесова. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал член совета директоров клуба Сергей Степашин.

«Эта и моя позиция была, как члена совета директоров и председателя консультативного совета «Динамо». Рассматривался, не буду скрывать, и Станислав Саламович Черчесов, который имеет опыт работы не только в «Спартаке» и сборной, но и в «Динамо», — сказал Степашин.

Новым главным тренером «Динамо» в итоге стал Валерий Карпин, который будет совмещать посты в сборной России и клубе. «В итоге остановились на Карпине, приняв во внимание его подход к футболу, к стилю игры, его взаимоотношения с людьми, в том числе со спортивным директором Желько Бувачем», — добавил Степашин.

Черчесов в январе покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

В «Динамо» он работал в 2014–2015 годах, дошел с клубом до 1/8 финала Лиги Европы.

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Футбол ФК Динамо Москва Станислав Черчесов Сергей Степашин
Станислав Черчесов фото
Станислав Черчесов
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2 сентября 1963 года
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футбольный тренер, спортсмен, футболист
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