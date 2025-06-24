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Спорт ,  
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Монсон не поверил в возвращение россиян на турниры при новой главе МОК

Монсон: глава МОК Ковентри будет следовать за США и не снимет санкции с россиян
Джефф Монсон считает, что МОК будет следовать за США до тех пор, пока американское правительство не изменит свою политику в отношении России
Джефф Монсон
Джефф Монсон (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри будет следовать политике властей США и не снимет санкции с российских спортсменов. Такое мнение «РИА Новости» выразил Джефф Монсон, в прошлом американский боец ММА, а ныне депутат башкирского курултая.

Ковентри в понедельник, 23 июня, официально вступила в должность президента МОК. Накануне в Лозанне в честь инаугурации зимбабвийки прошел торжественный прием.

«МОК фактически находится под полной юрисдикцией Соединенных Штатов. Это означает, что он в значительной степени финансируется США и находится под их контролем. Как можно представить себе соревнования по борьбе без участия российских спортсменов? <...>. Это фарс и лицемерие», — сказал Монсон.

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Спорт
Кирсти Ковентри

Монсон назвал невозможной ситуацию, при которой МОК ввел бы санкции против США и израильских спортсменов, несмотря на то что «Америка вторгалась в Ирак, Афганистан, а теперь поддерживает Израиль в его действиях». «Кристи Ковентри, представитель МОК, выдвинет запрет на участие американских или израильских спортсменов в Олимпиаде? Конечно, нет. Ни малейшего шанса», — добавил он.

В ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире».

Монсон считает, что МОК будет следовать за США до тех пор, пока американское правительство не изменит свою политику в отношении России. «Только после этого можно будет ожидать перемен и в отношении МОК к российским спортсменам», — заключил Монсон.

МОК отстранил россиян от международных турниров в феврале 2022 года на фоне действий на Украине. Исполком МОК 12 октября 2023-го отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

МОК пока рекомендовал допускать россиян на турниры только в нейтральном статусе, но не все международные федерации приняли соответствующие решения.

Россияне начиная с 2018 года не участвовали в зимних Играх под флагом страны и с 2020-го — в летних.

54-летний Монсон — в прошлом известный американский боец смешанных единоборств, который уже более десяти лет живет в России. В 2023 году он отказался от гражданства США, сдав свой паспорт в консульстве в Стамбуле. Он с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». В сентябре 2023 года Монсона избрали в курултай Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует баллотироваться в Госдуму.

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Альвина Цаканян
Джефф Монсон МОК Кирсти Ковентри отстранение спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК)
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Кирсти Ковентри
спортсменка, избранная глава МОК
16 сентября 1983 года
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