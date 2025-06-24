Месси в день рождения сенсационно вышел в плей-офф клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ

Месси в день рождения сотворил сенсацию с «Интер Майами» на клубном ЧМ

«Интер Майами» наравне с египетским «Аль-Ахли» являлся главным аутсайдером группы А, но вышел в плей-офф благодаря голу Месси со штрафного

Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Американский «Интер Майами» и бразильский «Палмейрас» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира. В заключительном туре группы A команды сыграли между собой вничью — 2:2. Клуб из США вел до 80-й минуты со счетом 2:0.

«Интер Майами» наравне с египетским «Аль-Ахли» являлся главным аутсайдером группы А, тогда как «Порту» — фаворитом. Но португальский клуб не одержал ни одной победы. В заключительном туре сыграл вничью с «Аль-Ахли» (4:4) и завершил турнир на третьем месте в группе с двумя очками.

«Интер» вышел в плей-офф со второго места благодаря волевой победе над «Порту» со счетом 2:1 во втором туре. Победный гол со штрафного забил Месси.

Обе игры заключительного тура прошли в ночь на 24 июня мск. В этот день Месси исполняется 38 лет.

В 1/8 финала «Интер Майами» сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен», за который до переезда в США выступал Месси. Французский клуб является главным фаворитов в турнире.

В другом матче 1/8 финала состоится бразильское дерби: «Палмейрас» встретится с «Ботафого», с обладателем Кубка Либертадорес.

«Интер Майами» единственным из трех клубов США пробился в плей-офф.

От Бразилии на данный момент три клуба из четырех вышли в плей-офф. Ранее путевку в 1/8 финала оформил «Фламенго». Также велики шансы на выход у «Флуминенсе».

Только Бразилия и США превысили лимит по числу команд на клубном ЧМ от одной страны. У Бразилии четыре команды за счет победы в континентальных клубных турнирах. От США «Интер Майами» участвует в качестве «хозяина» турнира, хотя центральный стадион находится не в Майами, а «Лос-Анджелес» пробился благодаря исключению мексиканского «Леона». По итогом группового турнира «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс» заняли последние места.

«Порту» стал вторым европейским клубом, сенсационно вылетевшим из турнира. Также пробиться в 1/8 финал не смог испанский «Атлетико», который являлся одним из фаворитов в своей группе.

Ранее в плей-офф также вышли немецкая «Бавария», английский «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус». Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 1 июля.