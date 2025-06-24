 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 81 x 10,5 2 1,06 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,02 x 21 2 100 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 41 x 1,04 2 20 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 18 x 1,05 2 30 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 66 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Месси в день рождения сотворил сенсацию с «Интер Майами» на клубном ЧМ

Месси в день рождения сенсационно вышел в плей-офф клубного ЧМ и сыграет с ПСЖ
«Интер Майами» наравне с египетским «Аль-Ахли» являлся главным аутсайдером группы А, но вышел в плей-офф благодаря голу Месси со штрафного
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Американский «Интер Майами» и бразильский «Палмейрас» вышли в плей-офф клубного чемпионата мира. В заключительном туре группы A команды сыграли между собой вничью — 2:2. Клуб из США вел до 80-й минуты со счетом 2:0.

«Интер Майами» наравне с египетским «Аль-Ахли» являлся главным аутсайдером группы А, тогда как «Порту» — фаворитом. Но португальский клуб не одержал ни одной победы. В заключительном туре сыграл вничью с «Аль-Ахли» (4:4) и завершил турнир на третьем месте в группе с двумя очками.

«Интер» вышел в плей-офф со второго места благодаря волевой победе над «Порту» со счетом 2:1 во втором туре. Победный гол со штрафного забил Месси.

Обе игры заключительного тура прошли в ночь на 24 июня мск. В этот день Месси исполняется 38 лет.

В 1/8 финала «Интер Майами» сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен», за который до переезда в США выступал Месси. Французский клуб является главным фаворитов в турнире.

В другом матче 1/8 финала состоится бразильское дерби: «Палмейрас» встретится с «Ботафого», с обладателем Кубка Либертадорес.

«Интер Майами» единственным из трех клубов США пробился в плей-офф.

От Бразилии на данный момент три клуба из четырех вышли в плей-офф. Ранее путевку в 1/8 финала оформил «Фламенго». Также велики шансы на выход у «Флуминенсе».

Только Бразилия и США превысили лимит по числу команд на клубном ЧМ от одной страны. У Бразилии четыре команды за счет победы в континентальных клубных турнирах. От США «Интер Майами» участвует в качестве «хозяина» турнира, хотя центральный стадион находится не в Майами, а «Лос-Анджелес» пробился благодаря исключению мексиканского «Леона». По итогом группового турнира «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс» заняли последние места.

«Порту» стал вторым европейским клубом, сенсационно вылетевшим из турнира. Также пробиться в 1/8 финал не смог испанский «Атлетико», который являлся одним из фаворитов в своей группе.

Ранее в плей-офф также вышли немецкая «Бавария», английский «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус». Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 1 июля.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Лионель Месси Интер Майами США Бразилия
Лионель Месси фото
Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
Материалы по теме
«Интер Майами» с Месси не смог выиграть стартовый матч клубного ЧМ
Спорт
«Атлетико» сенсационно не вышел в плей-офф клубного чемпионата мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Счетная палата предложила повысить плату за пользование водными ресурсами Экономика, 08:33
Токсичный начальник мешает работать. Нужно ли уходить из компанииПодписка на РБК, 08:30
Трамп попросил Иран и Израиль не нарушать вступившее в силу перемирие Политика, 08:19
Месси в день рождения сотворил сенсацию с «Интер Майами» на клубном ЧМ Спорт, 08:12
Как мир перестраивается на «экономику одиночек» — The EconomistПодписка на РБК, 08:10
Иранское телевидение объявило о прекращении огня с Израилем⁠ Политика, 08:05
Ведущие инженерные и технические вузы подняли цены на обучение Общество, 08:00
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Бум спроса на жилье после снижения ставки: 5 аргументов «за» и 4 «против»Подписка на РБК, 08:00
Жители вернулись в дом в Красногорске, в который попал беспилотник Общество, 07:53
Минобороны сообщило о 20 сбитых беспилотниках за ночь Политика, 07:45
Трамп заявил, что сделка Ирана и Израиля получилась благодаря удару США Политика, 07:39
Иран в шестой раз с начала суток запустил ракеты по Израилю Политика, 07:33
Чемезов призвал «разбить» тезис о «стране-бензоколонке» Бизнес, 07:31
Мосбиржа запустит фьючерсы на индекс биткоина и акции Гонконга Инвестиции, 07:30