ПСЖ и «Ботафого» вышли в плей-офф клубного ЧМ

ПСЖ и «Ботафого» вышли в плей-офф клубного ЧМ

В группе B выступали «Ботафого», ПСЖ, «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс». Обладатели путевок в 1/8 финала определились только в последнем туре

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Стали известны участники плей-офф клубного чемпионата мира в США от группы B, в которой выступали бразильский «Ботафого», французский ПСЖ, испанский «Атлетико» и американский «Сиэтл Саундерс».

Перед последним туром в группе лидировал бразильский клуб (6 очков), вторым шел ПСЖ, третьим — «Атлетико» (по 3 очка), при этом у всех команд оставались шансы на выход в 1/8 финала.

В последнем туре прошли следующие матчи:

«Атлетико» — «Ботафого» — 1:0

«Сиэтл Саундерс» — ПСЖ — 0:2

В плей-офф пробились «Ботафого» и ПСЖ которые заняли в группе первые два места.

Перед турниром суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал ПСЖ главным фаворитом турнира, оценив его шансы на победу в 18,5%.