ПСЖ и «Ботафого» вышли в плей-офф клубного ЧМ
Стали известны участники плей-офф клубного чемпионата мира в США от группы B, в которой выступали бразильский «Ботафого», французский ПСЖ, испанский «Атлетико» и американский «Сиэтл Саундерс».
Перед последним туром в группе лидировал бразильский клуб (6 очков), вторым шел ПСЖ, третьим — «Атлетико» (по 3 очка), при этом у всех команд оставались шансы на выход в 1/8 финала.
В последнем туре прошли следующие матчи:
«Атлетико» — «Ботафого» — 1:0
«Сиэтл Саундерс» — ПСЖ — 0:2
В плей-офф пробились «Ботафого» и ПСЖ которые заняли в группе первые два места.
Перед турниром суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал ПСЖ главным фаворитом турнира, оценив его шансы на победу в 18,5%.
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