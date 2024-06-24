Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Хорватский полузащитник Лука Модрич забил в возрасте 38 лет и 289 дней

Лука Модрич (Фото: Reuters)

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу.

Модрич отличился на 55-й минуте в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии. Хорват отметился забитым мячом в 38 лет и 289 дней.

Модрич побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 2008 году забил сборной Польши в возрасте 38 лет 257 дней.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.