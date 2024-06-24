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Евро-2024 ,  
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Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Евро
Сюжет
Евро-2024
Хорватский полузащитник Лука Модрич забил в возрасте 38 лет и 289 дней
Лука Модрич
Лука Модрич (Фото: Reuters)

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы по футболу.

Модрич отличился на 55-й минуте в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии. Хорват отметился забитым мячом в 38 лет и 289 дней.

Модрич побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 2008 году забил сборной Польши в возрасте 38 лет 257 дней.

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Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кёльне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

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Футбол Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Италии по футболу Лука Модрич
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