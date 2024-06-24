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В Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера

В Германии задержали двух человек за шантаж семьи Шумахера
В прокуратуре Вупперталя заявили, что двое мужчин потребовали у семьи Михаэля Шумахера выкуп в размере нескольких миллионов евро в замен на файлы, которые семья гонщика не хотела бы публиковать
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер (Фото: Getty Images)

Полиция Германии задержала двух мужчин из города Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) по подозрению в шантаже семьи семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прокуратуру.

Sky News со ссылкой на информационное агентство DPA передает, что 53-летний отец и 30-летний сын были задержаны в мае после того, как заявили членам семьи, что у них есть файлы, публикации которых не хотели бы близкие гонщика.

Они потребовали выкуп в размере нескольких миллионов евро и угрожали опубликовать информацию в даркнете, если не получат деньги.

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Михаэль Шумахер

По данным прокуратуры, некоторые из этих файлов подозреваемые отправили семье гонщика в качестве доказательств, однако их содержание ведомство не раскрывает.

Оба задержанных находятся под стражей. «Если они будут признаны виновными, им грозит штраф или тюремный срок до пяти лет», — заявил прокурор Вольф-Тилман Баумерт.

В конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах и несколько месяцев провел в коме. В сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Шумахер является семикратным чемпионом «Формулы-1». Немец прославился во время выступлений за «Феррари». Он обладатель многочисленных рекордов в «Формуле»-1: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5).Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону. «Формулы-1».

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