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Семья Шумахера отсудила €200 тыс. за созданное ИИ интервью с гонщиком

Семья Шумахера отсудила €200 тыс. за созданное чат-ботом интервью с гонщиком
Журнал Die Aktuelle год назад вышел с фотографией семикратного чемпиона «Формулы-1» на обложке и подписью «первое интервью». Только открыв статью, можно было узнать, что текст был сгенерирован искусственным интеллектом
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Семья Михаэля Шумахера отсудила у немецкого издательства Funke Mediengruppe €200 тыс. в качестве компенсации за публикацию в журнале Die Aktuelle сгенерированного искусственным интеллектом «интервью» с семикратным чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщает F1 Chronicle.

В прошлом году Die Aktuelle вышел с фотографией улыбающегося гонщика на обложке и заголовком «Михаэль Шумахер, первое интервью». В подзаголовке указывалось: «Это звучало обманчиво правдоподобно». Только открыв статью, читатель узнавал, что «цитаты» были созданы искусственным интеллектом.

В семье Шумахера сразу заявили, что планируют подать иск к изданию.

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Михаэль Шумахер

После этого Funke уволило главного редактора Die Aktuelle Анне Хоффман и принесло извинения за «безвкусную и вводящую в заблуждение статью».

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». В декабре 2013 года гонщик серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах.

В сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

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Иван Витченко Иван Витченко
автогонки Михаэль Шумахер Формула-1
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