Семья Шумахера отсудила €200 тыс. за созданное ИИ интервью с гонщиком
Семья Михаэля Шумахера отсудила у немецкого издательства Funke Mediengruppe €200 тыс. в качестве компенсации за публикацию в журнале Die Aktuelle сгенерированного искусственным интеллектом «интервью» с семикратным чемпионом «Формулы-1». Об этом сообщает F1 Chronicle.
В прошлом году Die Aktuelle вышел с фотографией улыбающегося гонщика на обложке и заголовком «Михаэль Шумахер, первое интервью». В подзаголовке указывалось: «Это звучало обманчиво правдоподобно». Только открыв статью, читатель узнавал, что «цитаты» были созданы искусственным интеллектом.
В семье Шумахера сразу заявили, что планируют подать иск к изданию.
После этого Funke уволило главного редактора Die Aktuelle Анне Хоффман и принесло извинения за «безвкусную и вводящую в заблуждение статью».
Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». В декабре 2013 года гонщик серьезно пострадал в Альпах во время катания на горных лыжах.
В сентябре 2021 года на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера заявили, что тот не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.
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