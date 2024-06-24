Три россиянки вышли во второй круг крупного турнира WTA в Германии
Россиянки Людмила Самсонова, Анна Блинкова и Диана Шнайдер с побед начали выступление на турнире WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает €800 тыс.
Самсонова, 15-я ракетка мира, в первом круге победила испанку Сару Соррибес-Тормо (54-я) со счетом 6:3, 6:1. Ее следующей соперницей будет чешка Катерина Синякова (27-я).
Блинкова (66-я) со счетом 6:4, 6:2 переиграла канадку Бьянку Андрееску (165-я) и во втором круге встретится с бразильянкой Беатрис Аддад-Майей (20-я).
Шнайдер (47-я) после победы над немкой Ангеликой Кербер (221-я) со счетом 7:5, 6:3 встретится с украинкой Даяной Ястремской (28-я), которая выбила из турнира Мирру Андрееву.
Накануне во второй круг пробилась также Екатерина Александрова, а Вероника Кудерметова проведет первый матч в Бад-Хомбурге во вторник.
В прошлом году турнир выиграла чешка Синякова.
Победительница соревнований, которые проводятся на травяных кортах, получит 500 рейтинговых очков и более €120 тыс. призовых.
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