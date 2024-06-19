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Спорт ,  
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Эксклюзив

В «Спартаке» ответили на вопрос о покупке Глушенкова, Горшкова и Месси

Томаш Амарал: «Спартак» не отправлял предложений по Глушенкову, Горшкову и Месси
Спортивный директор «Спартака» заявил, что выступать за клуб является честью для потенциальных новичков команды
Томаш Амарал
Томаш Амарал (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

«Спартак» не направлял никаких официальных предложений по покупке Юрия Горшкова и Максима Глушенкова, заявил журналистам спортивный директор клуба Томаш Амарал.

«Никаких официальных предложений по этим футболистам я не делал. От меня по этим футболистам не было предложения. Горшков, Глушенков или Месси — важно, чтобы для него было честью выступать за «Спартак», — сказал Амарал.

Портал Metaratings на прошлой неделе сообщил, что защитник «Крыльев Советов» Горшков близок к переходу в московский «Спартак». Через некоторое время агент футболиста Павел Андреев заявил «Матч ТВ», что у него «нет такой информации, идут разные переговоры». На вопрос, обсуждается ли переход Горшкова в другие клубы, он ответил, что «пока ничего не понятно».

Во вторник журналист Иван Карпов сообщил, что Горшков преходит в «Зенит» и скоро пройдет медобследование в новом клубе. Также во вторник «Чемпионат» сообщил, что один из лучших футболистов прошлого сезона полузащитник «Локомотива» Глушенков прошел медосмотр перед переходом в «Зенит». Последний является воспитанником «Спартака».

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
ФК Спартак Москва Лионель Месси Томаш Амарал Максим Глушенков

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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