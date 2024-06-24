IBF сняла санкции с российских боксеров и вернула их в рейтинги

Спортсменов убрали из рейтингов IBF после начала боевых действий на Украине. На сайте организации они указаны как россияне. При этом чемпионы IBF — россияне Артур Бетербиев и Бахрам Муртазалиев

Артур Бетербиев (Фото: Elsa / Getty Images)

Международная боксерская федерация (IBF) вернула исключенных из-за военной операции на Украине российских спортсменов в свои рейтинги, подтвердили ТАСС в организации.

Ранее о снятии санкций сообщил гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов. По его словам, такое решение было принято в середине июня.

«С российских боксеров сняты ограничения, они могут входить в рейтинги», — сообщили в IBF.

Все четыре главные боксерские организации (WBC, WBA, WBO, IBF) после начала военной операции объявили, что не будут согласовывать бои в России.

В 2022 году WBA, в марте исключившая из рейтингов россиян, уже в декабре вернула их обратно. А в ноябре россиян из рейтингов убрал WBC, однако на чемпионе организации Артуре Бетербиеве это не отразилось, поскольку та считает его канадцем.

В рейтинге IBF несколько россиян: в полутяжелом весе — Бетербиев (чемпион), Али Исмаилов (5-е место), Имам Хатаев (12-е), Василий Войцеховский (13-е); во втором среднем весе — Василий Шишкин (2-е); в первом среднем весе — Бахрам Муртазалиев (чемпион); в легком весе — Заур Абдуллаев (6-е).